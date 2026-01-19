“断捨離の提唱者”が依頼者を一喝「こんなところに人が来るわけない」 仕事も家庭も崖っぷちの整体院

“断捨離®”の提唱者・やましたひでこさんのアドバイスのもと、新たな人生に挑む家族の断捨離ドキュメント番組『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）。

1月20日（火）放送の同番組では、家がモノだらけで職場の整体院で暮らす男性が登場する。

今回の依頼者は東京都昭島市のひとしさん。10年ほど前に脱サラをして整体院を開業したのだが、集客に苦労し収入が激減。家庭内の関係も悪化し、自宅はモノであふれかえり、ついには整体院で寝泊まりする日々が続いていた。

仕事場である整体院には、服や食品などの私物が溜まり、収拾がつかない状態に。スッキリした環境を取り戻して整体院を軌道に乗せたいと、番組にSOSが届いた。

整体院を訪れたやましたさんは、院内の状態を見て「整体院とは癒やしの空間。こんなところに人が来るわけない」と一喝。癒やしの空間を取り戻すための断捨離がスタートした。

棚や私物スペースから出てきたのは大量の食品や服、そして書類。最初は選別に抵抗を感じていたひとしさんも、モノの多さに驚き、徐々に処分を進めるように。

その後、空間を区切っていた棚などを撤去。施術台の位置を変え、以前とは見違えるほどスッキリとした空間を手に入れることができた。

しかし、大量の書類の山が仕分けできずに宿題として残ってしまった。はたしてひとしさんは、この課題を克服し、真の癒やしの空間を手に入れられるのか？