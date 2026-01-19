○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・機械受注
１０：２０　日・１年物国庫短期証券の入札
１１：００　中・ＧＤＰ（国内総生産）
１１：００　中・小売売上高
１１：００　中・工業生産高
１１：００　中・固定資産投資
１１：００　中・不動産開発投資
１３：３０　日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０　日・設備稼働率
１３：３０　日・第３次産業活動指数
※マーティン・ルーサー・キング・デーの祝日で米国市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：アサヒエイト<5341>，ＧＲＣＳ<9250>

出所：MINKABU PRESS