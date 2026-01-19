１９日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・機械受注
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１１：００ 中・ＧＤＰ（国内総生産）
１１：００ 中・小売売上高
１１：００ 中・工業生産高
１１：００ 中・固定資産投資
１１：００ 中・不動産開発投資
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
※マーティン・ルーサー・キング・デーの祝日で米国市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：アサヒエイト<5341>，ＧＲＣＳ<9250>
出所：MINKABU PRESS
○決算発表・新規上場など
決算発表：アサヒエイト<5341>，ＧＲＣＳ<9250>
