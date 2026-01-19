１９日の主なマーケットイベント １９日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・機械受注

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１１：００ 中・ＧＤＰ（国内総生産）

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・固定資産投資

１１：００ 中・不動産開発投資

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

※マーティン・ルーサー・キング・デーの祝日で米国市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：アサヒエイト<5341>，ＧＲＣＳ<9250>



出所：MINKABU PRESS