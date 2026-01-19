¿·ÂÎÀ©¤Î¥½¥·¥¨¥À¤¬¥Ð¥ë¥µ¤ÎÏ¢¾¡¤ò»ß¤á¤ë¡ª¡Ä¼ºÅÀÄ¾¸å¤Ë¾¡¤Á±Û¤·À®¸ù¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÏÉé½ý¸òÂå
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè20Àá¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÌÜ²¼9Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¡¢Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç2°Ì¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¡Ö4¡×¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¤ò²÷Áö¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤Ç¤âÏ¢ÇÆ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥Ú¥Ã¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç1¾¡1Ê¬¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ11°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¡£¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ¤â2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·ÂÎÀ©¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÃ¡¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ïº¸¤Ë³«¤¤¤¿¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬ÀË¤·¤¯¤â¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡£»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï7Ê¬¡¢¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤¬Å¨¿ØÆâ¤Çµ×ÊÝ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬ÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢VAR¤Î²ðÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÈ½Äê¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤â¸¸¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï21Ê¬¡¢¥Ú¥É¥ê¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ØÀäÌ¯¤ÊÉâ¤¶Ì¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¸åÊý¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤¬Î®¤·¹þ¤ó¤À¤¬ºÆ¤Ó¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡£¤½¤Î6Ê¬¸å¤Ë¤ÏºÆ»°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬±¦¤«¤é»Å³Ý¤±¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È32Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Çµ¯ÅÀ¤òºî¤ê¡¢¥²¥Ç¥¹¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¯¥í¥¹¤Ë¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¹¶¤áÂ³¤±¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¡¢F¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥ä¥Þ¥ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¡¢¼ç¿³¤ÏPK¤òÀë¹ð¡£¤·¤«¤·¡¢VAR¤¬²ðÆþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆPKÈ½Äê¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£Á°È¾¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤â¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£49Ê¬¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥ë¥Ç¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥ì¥ß¥í¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¡£66Ê¬¤Ë¤Ï¥ä¥Þ¥ë¤¬±¦¤«¤é¾å¤²¤¿¼Ð¤á¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆGK¥ì¥ß¥í¤¬¶Ã°ÛÅª¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢µ×ÊÝ¤¬¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÍÞ¤¨¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ÆÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡70Ê¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÁê¼ê¼éÈ÷¿Ø¤òº¸±¦¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤È¡¢¥ä¥Þ¥ë¤Î½À¤é¤«¤¤¥¯¥í¥¹¤Ë¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¼ºÅÀÄ¾¸å¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤«¤éÅ¨¿ØÆâ¤Ø¹¶¤á¹þ¤ß¡¢º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤³¤Ü¤ìµå¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¥²¥Ç¥¹¤¬¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¹¤°¤µ¤Þ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÏÊ£¿ô²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â·è¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï85Ê¬¡¢¥«¥ó¥»¥í¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¥½¥ì¡¼¥ë¤¬´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤º»î¹ç¤Ï1¡Ý0¤Ç½ªÎ»¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÏ¢¾¡¤Ï9¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢2°Ì¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö1¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥»¥ë¥¿¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥ª¥Ó¥¨¥É¤È¤¤¤º¤ì¤â¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¡2¡Ý1¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡32Ê¬¡¡¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë
1¡Ý1¡¡70Ê¬¡¡¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë
2¡Ý1¡¡71Ê¬¡¡¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë
