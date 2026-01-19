「まじかよ」「最悪だろ」日本サッカー界にもたらされた“悲報”にネット衝撃「W杯大丈夫か」「まじ勘弁してくれよ」
現地１月18日に開催されたラ・リーガ第20節で、久保建英が所属する11位のレアル・ソシエダが、首位のバルセロナとホームで対戦。２―１で勝利を飾った。
この古巣との一戦に右サイドハーフで先発した久保は66分、スプリントした際に左のハムストリング付近を痛めて、ピッチに倒れ込む。そのまま起き上がれず、ストレッチャー乗せられて交代を余儀なくされた。
５か月後にワールドカップが控えているだけに、日本代表主力が負傷したという一報に、インターネット上では次のような声が上がった。
「久保くんも怪我はまじ勘弁してくれよ」
「肉離れのグレードによってはW杯もキツいんちゃう？」
「うわぁ、久保建英負傷...まずい」
「久保もハムったらもう終わりじゃん...」
「ハムストリングやったか？最悪だろ、、」
「まじかよ、、、日本人選手みんな怪我してるやん」
「代表やばいんちゃうか」
「久保の怪我が1番見たくなかったよ W杯まで焦らず治してくれ」
「南野久保がW杯間に合わなかった日本終わるやん」
「久保大怪我っぽいな、W杯大丈夫か日本」
「タキなし久保なしのW杯はやばいってマジで ほんまに軽傷であってくれ」
怪我が長期化しないのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保が絡んだ攻撃からエースのゴラッソでソシエダが先制点
この古巣との一戦に右サイドハーフで先発した久保は66分、スプリントした際に左のハムストリング付近を痛めて、ピッチに倒れ込む。そのまま起き上がれず、ストレッチャー乗せられて交代を余儀なくされた。
５か月後にワールドカップが控えているだけに、日本代表主力が負傷したという一報に、インターネット上では次のような声が上がった。
「久保くんも怪我はまじ勘弁してくれよ」
「肉離れのグレードによってはW杯もキツいんちゃう？」
「うわぁ、久保建英負傷...まずい」
「久保もハムったらもう終わりじゃん...」
「ハムストリングやったか？最悪だろ、、」
「まじかよ、、、日本人選手みんな怪我してるやん」
「代表やばいんちゃうか」
「久保の怪我が1番見たくなかったよ W杯まで焦らず治してくれ」
「南野久保がW杯間に合わなかった日本終わるやん」
「久保大怪我っぽいな、W杯大丈夫か日本」
「タキなし久保なしのW杯はやばいってマジで ほんまに軽傷であってくれ」
怪我が長期化しないのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保が絡んだ攻撃からエースのゴラッソでソシエダが先制点