「コスパがいいかどうか」で選ぶ人の限界

「それ、コスパ悪くない？」

この言葉を口グセのように使う人は多いですが、実はこの発想そのものが、人生の選択肢を狭めています。

コスパとは、本来は手段を選ぶための指標です。

ところが、それを人生の判断基準そのものにしてしまうと、「得か損か」「回収できるかどうか」しか見えなくなる。

その結果、自分が何をしたいのか、なぜそれをやるのかという問いが、最初から排除されてしまいます。

「自由」の正体

『世界の果てのカフェ』という本では、「コスパ思考」とは真逆の価値観が語られます。

登場人物のケイシーはこう言います。

自分が得た知識をどう使おうと、その人の自由であり、次に何が起きるかを決める最終的な決定権も、その人にある、と。

そして問いかけます。

「もし、すきま時間に創作活動をするとしたら、あなたはどんな作品をつくる？」

これに対し、ジョンは、

「どんなアーティストになりたいかによる」

「なぜここにいるかがわかれば、人はその理由を満たすために、やりたいことをすればいい」

と答えます。

ここで語られているのは、成果ではなく「理由」が先にある生き方です。

コスパ思考の人は、「それで儲かるの？」「評価されるの？」と聞きますが、この対話では、そんな質問は一切出てこない。

あるのはただ、「なぜそれをやるのか？」という軸だけです。

「やりたいこと」の広がり

さらにジョンは、こんな問いを重ねます。

「もし自分がここにいる理由が人を助けることなら、その定義に合う限り、何をやってもいいのか？」

それに対してケイシーは、医療従事者でもいいし、貧困地域にシェルターを建ててもいい、会計士として税金整理を手伝うのも立派な人助けだと答えます。

ここで重要なのは、職業や手段に優劣がないという点です。

コスパ思考の人は、「どれが一番効率いい？」「どれが一番リターン大きい？」と序列をつけたがります。

でも、存在理由を軸にすると、選択は一気に自由になります。

自分の定義に合っているかどうか。

それだけが判断基準になるからです。

「コスパ」で選ぶ人は他人の人生を生きる

「コスパ」が口グセの人に、この感覚はなかなか伝わりません。

なぜなら、人生を「投資案件」として見ている限り、存在理由という概念が入ってこないからです。

コスパで選ぶ人生は、常に他人の評価と市場の基準に縛られます。

一方で、「なぜここにいるのか」を軸に選ぶ人生は、多少遠回りでも、納得感が積み上がっていく。

コスパでは測れないものこそが、人生を前に進める原動力になる。

それだけは、コスパ思考のままでは、最後まで理解できないことなのです。

