株価指数先物【寄り前】 売り一巡後は押し目狙いのロング対応 株価指数先物【寄り前】 売り一巡後は押し目狙いのロング対応



大阪3月限ナイトセッション

日経225先物 53720 -340 （-0.62％）

TOPIX先物 3648.0 -20.5 （-0.55％）

シカゴ日経平均先物 53720 -340

（注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比）



16日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。トランプ米大統領による次期米連邦準備理事会（FRB）議長の人事に関する発言を受けて、FRBの独立性への懸念が強まったほか、イランやグリーンランドを巡る地政学的リスクが重荷になった。一方で台湾との貿易交渉で、台湾企業が米国に2500億ドル以上を投じて半導体を生産することで合意。マイクロン・テクノロジー の上昇率が7％を超えたほか、ブロードコム 、アドバンスト･マイクロ･デバイセズ など半導体株の一角が買われ、フィラデルフィア半導体株（SOX）指数は続伸し史上最高値を更新した。



S＆P500業種別指数は不動産、資本財、半導体・同製造装置が上昇。耐久消費財・アパレル、電気通信サービス、ヘルスケア機器・サービスの弱さが目立った。NYダウ構成銘柄ではIBM 、アメリカン・エキスプレス 、ハネウェル・インターナショナル 、JPモルガン・チェース 、マイクロソフト が買われた。半面、セールスフォース 、ユナイテッドヘルス・グループ 、ウォルト・ディズニー 、スリーエム 、メルク が軟調。



シカゴ日経平均先物（3月限）清算値は、大阪比340円安の5万3720円だった。日経225先物（3月限）のナイトセッションは日中比30円安の5万4030円で始まった。直後につけた5万4100円を高値にショート優勢となり、米国市場の取引開始後には5万3590円まで下げ幅を広げた。売り一巡後は終盤にかけて5万3690円～5万3800円辺りで保ち合いを継続。日中比340円安の5万3720円でナイトセッションを終えた。



日経225先物はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売りが先行しそうだ。ボリンジャーバンドの+2σ（5万4460円）を割り込んできたことで、+1σ（5万2890円）とのレンジに移行する形である。ただ、米国市場ではマイクロン・テクノロジーなど半導体株の一角が買われており、指数インパクトの大きい東京エレクトロン<8035>［東証P］やアドバンテスト<6857>［東証P］などの底堅さを見極めたい。



高市首相は本日夕に衆議院を解散する意向を表明する予定だ。国民に向けて解散に踏み切る理由や選挙の日程などについて説明する見通しであり、前週の急伸で織り込まれているとはいえ、押し目待ちの買い意欲は強そうだ。また、国際通貨基金（IMF）はきょう、最新の「世界経済見通し（WEO）」改訂版を発表する予定である。2026年見通しを上方修正してくるようだと、ロングの動きが強まる可能性はありそうだ。



そのため、オプション権利行使の5万4000円を中心とした上下の権利行使価格となる、5万3500円から5万4500円のレンジを想定する。+2σ水準を捉えてくる局面では、短期筋のショートカバーを誘うことになろう。



16日の米VIX指数は15.86（15日は15.84）に上昇した。14日に18.10まで上昇し、上値抵抗線として意識されていた75日移動平均線（17.42）を上回る場面もみられたが、その後は25日線（15.22）を支持線としたレンジが意識されている。75日線を明確に上抜いてくるまで、リスク選好の流れは継続しそうである。



先週末のNT倍率は先物中心限月で14.73倍（15日は14.76倍）に低下した。25日線（14.77倍）を割り込み、-1σ（14.67倍）に接近してきた。足もとでは-1σ水準で下げ渋る動きをみせていたこともあり、米ハイテク株高の影響もあって同バンドからの反転はありそうだ。ただ、-1σを割り込み1月8日につけた14.65倍を下回ってくるようだと、NTショートに振れやすくなろう。



株探ニュース

