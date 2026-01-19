いま → 春まで使える！【ニトリのN+】40・50代がシャレる「ファッションアイテム」

オシャレ度UPを目指しているものの、お財布にもクローゼットにも限りがある……。そんなミドル世代が賢くオシャレを楽しむのに【ニトリ】発のアパレルブランド【N+（エヌプラス）】はぴったりかも！ ツイード柄やジャカード織りなどエレガントに着映えを狙える生地を使用し、今から春本番まで長く着回せそうなファッションアイテムが展開中。お得な値下げ価格になっているものもあるので、ぜひ手に取ってみて。

ツイード柄とフレアラインで魅せる上品なブラウス

【N+】「カットツイードプルオーバーブラウス」\3,990（税込）

クラシカルなツイード柄が、ワンツーでもコーデ全体をオシャレに格上げしてくれそうなブラウス。ウエストを切り替えることによって、裾をややフレアなラインに仕上げているのがポイント。フェミニンな印象に魅せるだけでなく、ウエストまわりのカバー役も任せられそうです。キレイめなボトムスや小物と合わせればオケージョンコーデにも◎

ジャカードの花柄が華やかなハイネックトップス

【N+】「フラワージャカードハイネックプルオーバー」\2,241（税込・値下げ価格）

凹凸感のあるジャカード織りで花柄を表現した素材感が、単色でも華やかさを感じさせるプルオーバー。コンパクトなシルエットは重ねるトップスにも干渉しにくく、パーカーからジャンパースカートまで多彩なアイテムとのレイヤードを楽しめそうです。厚地すぎない生地かつハイネックの高さも控えめなので、春本番まで活躍が見込めます。

脱地味見えを図れる幾何柄のハイネックブラウス

【N+】「バイアス幾何柄プチハイネックブラウス」\2,691（税込・値下げ価格）

こちらのブラウスはプチハイネックと胸元のギャザーによって、大人コーデをエレガントに寄せてくれそうな一着。小さめの幾何柄も相まってジャケットを上から羽織っても埋もれず、1枚で着映えを狙えます。ブルー・グレー・ネイビーといった、都会的で落ち着いた3色がラインナップ。こっくりとしすぎない色味は春の装いにも馴染むはず。

品よく季節感を調節できるツイード柄ジャンスカ

【N+】「カットツイードジャンパースカート」\4,990（税込）

ツイード柄のジャンパースカートは、合わせるトップス次第で季節感を調節しやすい優秀アイテム。カジュアルなセーターともコーデが品よくまとまり、キレイめなブラウスやジャケットと合わせればオケージョンにも着回せそうです。ウエストを絞りすぎないややフレアなラインでボディラインをナチュラルにカモフラージュしやすいのも、大人世代に嬉しい魅力かも。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ