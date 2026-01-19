「3,000円以下」で買える！【ワークマン】機能性もバッチリ！「優秀アウター」

寒さが厳しい今の時期。アウターを買い足したいけれど、なるべくコストは抑えたい。そんな大人女性のために、プチプラで機能性に優れたアイテムをご紹介。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【ワークマン】でゲットできる3,000円以下のアウター。防風や撥水など嬉しい機能が付いていて、お値段以上に活躍しそうです。

体型カバーも！ ゆったり羽織れるキルティングアウター

【ワークマン】「レディース防風撥水ストレッチキルティングコート」\2,900（税込）

お尻まですっぽり隠れる着丈で、さり気なく体型カバーが狙えるキルティングコート。中綿入りで保温性が高く、寒さが厳しい時期に重宝しそうです。防風・撥水機能が付いているため、悪天候の日も使いやすいのが嬉しいポイント。すっきりとしたノーカラーデザインなので、タートルネックのインナーやマフラーとも好相性です。

ロングシーズン使える2WAY仕様

【ワークマン】「レディースデタッチャブルボアスタンドジャケット」\2,900（税込）

もこもこのボア素材で、見た目にもあたたかなジャケット。さり気ない配色デザインがコーデのアクセントに。袖を取り外すとベストとしても使える2WAY仕様で、ロングシーズン活躍しそうです。防風機能が付いているのも嬉しいポイント。全4色展開でそれぞれ配色が違っているので、ぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。