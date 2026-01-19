｢ゴルフ×アイドル｣の二刀流！菅沼菜々 ″ツヨカワ″ゴルファーの新展開！

どちらも真剣！

「果てしない〜〜未来へ続く〜〜」

クリスマスムード一色となったイヴの東京。大量の風船と夢が詰め込まれたパステルカラーのスタジオに、ハイトーンヴォイスが伸びやかに響きわたる。ポップなメロディラインは″王道アイドルソング″のそれだ。しかし、マイクを握っているのは意外な人物だった。女子プロゴルファーの菅沼菜々（25）である。

国内女子ツアー通算３勝。強気なパッティングと天真爛漫なキャラクターでファンを惹きつけてきた彼女が挑んでいるのはゴルフ界では前代未聞の″二刀流″。なんと２月18日にファーストシングル『君の救世主になりたくて！』をリリースし、アイドルデビューを果たすというのだ。この日、都内のスタジオではミュージックビデオの撮影が行われていた。

撮影の合間に、菅沼はモニターで繰り返しダンスを確認。振付師から「ロングトーンのときの腕の振りは、なるべく大きく伸ばす。そうするとダンスがきれいに見えるよ」などとアドバイスが飛ぶや、無言でうなずき、何度も同じ動きをなぞって再現性を高めた。表情はラウンド中と同じく真剣そのものだ。

正直、「トップアスリートといってもダンスは素人レベルだろう」と思っていたが、その先入観は数分で覆された。腕の振り一つとっても、指先までこだわっていて躍動感があるのだ。リズムも正確。振付師も、「最初は手の振りをメインにした簡単なダンスを用意したのですが、菅沼さんから『もっと難しくしてください』って言われて（笑）。全身を使うダンスにしました。数回やっただけで覚えちゃうんだから驚きました」と目を丸くするのだった。

当の本人は、少し照れながらこう話した。

「小１から６年間、ダンスを習ってたんですけど、本当にセンスがなくて。今は好きなアイドルの振り付けをちょっと覚えたりするくらいです。でも、やるからには一番良いものにしたかったんです」

朝９時半に始まった撮影は、セットを変えながら夜８時まで続いた。疲れもあるはずだが、カメラを向けるや、笑顔で応える。普段、人気ゴルファーとして見せている″神対応″は、フィールドがスタジオになっても変わらなかった。

ＭＶ撮影を終えると、菅沼はやっとホッとした表情を見せ、「もう、めっちゃ緊張します！（笑） ゴルフより難しい！」と笑った。

「たとえばパー５のコースなら、多少ミスしても取り返せるけど、歌とダンスは一回もミスれない。何より難しかったのが気持ちを込める歌い方です。音程はすぐ取れるようになったのですが、感情を乗せるってホント難しい！ ボイトレ講師の方に、『大げさに歌うくらいでいい』って言われて、少しずつコツを掴んできました」

1月16日発売の『FRIDAY 1月30・2月6日合併号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、デビューまでの秘話やアンチから批判を受けた日々、アイドルとゴルファーの″二刀流″で挑む今年の抱負などを赤裸々に語っている。

『FRIDAY』2026年1月30日・2月6日合併号より

取材・文：スポーツライター・金明碰(キム・ミョンウ)