º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿´Å¤¨¤óË·Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼ê¤ò¤¹¤ê¤¹¤ê¡¢¥Ú¥í¥Ú¥í¡£Á´ÎÏ¤Ç´Å¤¨¤óË·¥âー¥É¤À¤Ã¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤È¡¢¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢97.5Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£3.6Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡ØÁ´ÎÏ¤Ç´Å¤¨¤Æ¤¤¿Ç¡Ù¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î½Ö´Ö¡Û
»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Í¤³¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤µ¤ó¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´Å¤¨¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼ê¤ò¥Ú¥í¥Ú¥í¡õ¤¹¤ê¤¹¤ê¡£´°Á´¤Ë´Å¤¨¤óË·¥âー¥É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤Ï¡¢µÇ°¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÇ¹¥¤¤Î¥µ¥¬¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢´Å¤¨¤óË·Ç¤Á¤ã¤ó¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò»£±Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢°ì½Ö¤ÇÉ½¾ð¤¬¿¿´é¤Ë¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´Å¤¨¤óË·¥âー¥É¤¬½ªÎ»¤·¡¢ÁÇ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
´Å¤¨¤óË·¥âー¥É¤«¤éÁÇ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤ËÇú¾Ð¤·¤¿XÌ±¤¿¤Á
¤¿¤¯¤µ¤ó´Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Èµ¤¤Å¤¯¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¤¹¤°¤ËÁÇ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Î»Ø¤òÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ÎÃæ·ÑÃÏÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤Î¥«¥ï¥è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¡¢"ÁÇ"¤Ë¤Ê¤ë¤Î¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö´Å¤¨¤Æ¤ë»þ¤Ë¥«¥á¥é¸þ¤±¤é¤ì¤¿Èà»á¤«¡×¡Ö»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²æ¤Ë¤«¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¾Ð¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Í¤³¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¤ÎÆø¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ï¤É¤ì¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Í¤³¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£