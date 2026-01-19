モデルで女優の谷まりあが16日、自身のインスタグラムを更新。ドレスアップしたエレガントな姿をアップし、反響を呼んでいる。



【写真】デコルテきらめくキャミドレス姿 別世界のエレガント なにもかもがハイソすぎる

昨年、30歳の節目を迎えた谷。「お友達の大ちゃんが東京に遊びにきてお祝いしてくれました ドレスアップしてご飯しようと言ってくれてディナーが更に楽しいものに 30歳の記念だからと素敵な作品を作ってくれました」と改めてお祝いをしてもらったことを伝えた。



美しいデコルテが映える黒のドレスの胸元には白い大きなリボン。テーブルにはメロンをはじめ、ふんだんなフルーツにアイスが添えられた豪華なデザートが。「ドレスを選ぶ時間もすごく楽しくてまたおしゃれしてご飯したいなぁ 30代は更に楽しいよ と先輩に言われて楽しみが増えた一日でした」とかけがえのない時間を過ごしたことを明かした。



さらにファンに「今週もみなさんお疲れ様でした♡自分にとって楽しい時間をぜひ作ってね」とメッセージ。大人の気品あふれる姿に「なんて綺麗なんだ」「姫すぎる……」「とっても素敵ですね」「まじ大好き」「めちゃくちゃ可愛すぎる」「うっとりしますよ」と称賛の嵐。「素敵な一年になりますように」と30代となっての活躍を期待する声も寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）