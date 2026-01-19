ブレーブスの韓国人内野手、金河成（キム・ハソン）内野手（30）が右手中指の腱を断裂し、修復手術を受けたことで開幕絶望となった件について、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が分析している。

ブレーブスは18日（日本時間19日）、金が韓国滞在中に右手を負傷。右手中指の腱断裂を修復する手術をアトランタで受けたと発表した。氷で滑って転倒したという。復帰までの期間は4〜5カ月と見込まれている。これはブレーブスにとって非常に痛い知らせだ。

球団は昨年9月、レイズからウエーバーで金を獲得し、12月には1年2000万ドルで再契約していた。この契約は、チーム最大の弱点とも言える遊撃手問題を解決する切り札と位置づけられていた。昨季、ブレーブスの遊撃手によるwRC＋は54でメジャー最下位、同ポジションのfWARも0.4にとどまっていた。健康であれば、金はリーグ平均程度の打撃力に加え、卓越した守備力を誇り、年間3〜4勝分の価値を生み出す選手だ。しかし残念ながら、「健康であれば」という前提は、金のキャリアを語る上でますます重要な言葉になりつつある。

2024年8月には右肩の関節唇断裂を負い、パドレスでのシーズンは突然終焉を迎えた。レイズは25年、手術後のリハビリでシーズン序盤を欠場することを承知の上で、昨オフに金と2年契約を結んだが、その賭けは報われなかった。金がレイズで初出場を果たしたのはオールスター後で、回復は当初の想定よりも長引いた。さらに背中やふくらはぎの故障で何度も負傷者リスト入りした。そしてブレーブスでの26年も開幕絶望。復帰は前半戦終盤になる見通しだ。それまでの間、ブレーブスはユーティリティーのマウリシオ・デュボンを遊撃のレギュラーとして起用することになる。