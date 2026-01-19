マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第22節でマンチェスター・シティと対戦し、2ｰ0で勝利をおさめた。今回の”マンチェスター・ダービー”はマンチェスター・Uのルベン・アモリムが監督解任となり、マイケル・キャリックが暫定監督就任後の初陣となった中で圧巻のパフォーマンスを披露している。



この試合で大きな注目を集めたのは5月以来の先発出場となったコビー・メイヌーだ。イングランド代表の20歳はこれまでクラブの希望として見られてきたが、今季は先発出場はなく、ルベン・アモリム前監督の下で苦しい時間を過ごしてきた。その中で、迎えたこの試合で90分出場して勝利に貢献。『The National』ではメイヌーを「先発出場が遠のいていた中で最高のエネルギーとインテリジェンスを披露した」として10点満点中7点の評価を受けている。また、指揮官のキャリックは試合後のインタビューで「メイヌーはカゼミロと並んで素晴らしかったね。試合の基盤を作っていた」と言及した。



各メディアで高評価を受けたメイヌーだが、自身の中でも確かな手応えがあったようだ。自身の『Instagram』で、キャリック監督とうつった写真を「Believe that（僕を信じてくれ）」というメッセージとともに投稿している。



