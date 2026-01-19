¡Ö»ä¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë´¬¤¹þ¤à¤Ê¡×¡¡¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î´ÆÆÄÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤â°ì½³
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ïº®ÌÂ¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬7¥ö·î¤Ç²òÇ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ì»þÅª¤Ê°·¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤ëÅÙ¤Ë¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤ÎÌ¾Á°¤Ï¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤Ï¡¢2010¡¾11Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é3¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆR¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡É¥Ú¥Ã¥×¥Ð¥ë¥µ¡É¤È·ãÆÍ¤·ï®¤òºï¤Ã¤¿Â¸ºß¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢17Æü¤Î»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇR¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î´ÆÆÄÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈÝÄê¤·¤¿¤È¡ØAS¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë´¬¤¹þ¤à¤Ê¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÄ¹¤¤¤â¤Î¤À¡£1¡¢2ÏÃ¸«Æ¨¤¹¤È¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÎ®¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ä¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Åö¤Æ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×