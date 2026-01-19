ANAでも旅客機として運用

世界の航空機をリアルタイムで追跡できるサイト「フライトレーダー24」の公式SNSアカウントが、「珍しいフライト」の様子を投稿しています。これはアメリカのロッキード社が製造した民間機、L-1011「トライスター」によるフライトで、同サイトによると、このたび飛んだ機体は「世界で唯一の飛行可能な『トライスター』だ」とのことです。

L-1011「トライスター」は1970年に初飛行した300席クラスの3発ジェット旅客機で、垂直尾翼下のエンジンに、吸気口から排気口がS字上に曲がっている「S字ダクト」が採用されていることが特徴です。国内でもかつてANA（全日空）が「トライスター」を導入し、同社初の国際定期路線（東京〜グアム線）にも投入されました。一方で、製造機数は250機とヒット機とはなりませんでした。

このたびフライトに臨んだL-1011「トライスター」は、軍需メーカーのノースロップ・グラマンが運用する「N140SC」。同サイトによると機齢は51年で、傘下のオービタル・サイエンシズ・コーポレーションが、この機体をロケットなどを空中で打ち上げるための母機「スターゲイザー」として運用しています。

なお同サイト上において、このフライトの追跡数は、投稿当時世界1位を記録しています。