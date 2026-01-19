チームのメンバーや部下とのコミュニケーションを円滑にするにはどうしたらいいのか。2万人をみてきたコンサルタント・勅使川原真衣氏は、その方策を著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』で示す。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛する同書から、内容を抜粋・再構成し特別公開する。

「あれ、今なんか変だったな」

職場で、そんな違和感を持つときはありませんか？

会議の場で、数人がすっきりしない顔をしている。

今の会話、ちょっと噛み合わなかった気がする。

笑顔は見せるものの、部下の本音がわからない。

もやっとするなら聞けばいいと思うかもしれませんが、

「わかっているのが当たり前」

「堂々としているのが当たり前」

という圧に押されて、素直な気持ちほど表現できないもの。

ハラスメントへの意識も高まる今、優しい人こそ、この「なんか変」の沼にはまりがちです。

仕事に本音はいらない

そもそも、仕事をする上で「本音」は必要なのでしょうか？

よく「もっと本音で語ろう」と言う人がいますよね。以前そう聞かれたときに私が出した答えは、

「いや、いらない。いらないというか、本音が必要なのではなく、環境の調整のためにお互いが事実を出し合って、解釈をまとめていくことこそが必要」

というものでした。

本音を言い合っても仕事は進みませんし、あけすけな主観は何の解決にも結びつきません。「嫌い」とか「バカ」だというのは、相手のことをジャッジし終わった後の本音なんですね。

現に、「本音で語ろう」と言っている人ほど、人をジャッジ（良し悪しをつけることを）しがちな気がします。

本当は、もっとそれ以前の「ジャッジメンタルになる前のもやもや」を伝えることが大切です。

ジャッジする前に相手にボールを投げる

ジャッジに至るまでの「なんか変だな」をつかまえる。なかったことにせず、たとえば、

「さっきの発言の意図がわからなくて戸惑ってしまい……自分がいかにこの分野に疎いかを突きつけられたような気がして、焦っているんですが……」

など、違和感をテーブルに置くのです。

つまり、本音というよりも、解釈の入っていない「気づき」をそのまま出すということ。

会議で伝えたことに対して部下たちの反応が悪かったときでも、心の中で「こいつらわかってないな」と決めつける前に、

「ちょっと今、反応がなかったから不安になったんだけど」

と、自分が感じたことを素直に口に出してみる。

「今こういうこと思ったんですけど、どうですかね」

「なんか今ドキッとしちゃって言葉が浮かばないです」

などと言うのも有効でしょう。

漠然とした「違和感」が解決できる「課題」に変わる瞬間

そうやって言葉にするのは、ある種のスキルです。ジャッジする手前の「違和感」の状態で、相手にボールを投げるというトレーナブルなスキルなのです。あいまいな「能力」ではなく。

そうすることで、違和感が積もる前に、「私の問題」から「私たちの問題」へと提起できます。

そこから「じゃあ、どうしようか？」と現実的な方策に話が進むのです。

それが、個人の違和感が職場の「課題」へと変わる瞬間です。