「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

莫大な教育費をかけないと「学歴」は手に入らない時代？

――最近の受験トレンドを見ると、どんどん受験の準備が早まっている印象を受けるのですが、びーやまさんはどのように感じていますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：そうですね。都会が中心だとは思いますが、受験意識は高まっていると思います。都内だと中学受験させるなら小学校4年生でも遅いみたいなことも聞いて正直驚いています。

――こういったトレンドにはどういった背景があるんですかね。

びーやま：もちろんいくつか理由はあると思うんですが、きれいごと抜きで言うと、一番大きいのは「いい大学、いい会社」に入れる可能性を上げておきたいっていうのなんじゃないですかね。結局、大学進学実績で学校を選ぶ親御さんは多いわけですし。

ほかにも、あまりにも地元の公立が荒れているからとかもあるとは思うんですが、それだったらガッツリ勉強させずに、入れる私立に入ればいいわけです。

でも、やっぱり子どもの将来を考えて「なるべくいい大学に進学できる学校に入れておきたい」っていうのはあるんじゃないんですかね。だから大学附属校が人気なんでしょう。

――今の時代、いい大学に入るのは小学生から準備しないといけないほど大変なんでしょうか。

びーやま：そう思いますよね。僕も中学受験の話とかを聞いていると、同じような疑問を持つことがあります。ただ、結論から言うと、そこまで頑張らなくとも名門大学は入れます。なにも、幼少期からの習い事や中学受験がマストな世界ではありません。

