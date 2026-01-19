人生は思うようにいかないことばかり。

努力しても報われない日もある。

誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。

それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。

そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが

『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。

あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。

耳を澄ませて読んでほしい。

人生には決まった時間割などありません

年齢を重ねるたびに「もう遅い」と感じてしまう。

やりたいことがあっても、「若いうちに挑戦すべきだった」と自分に言い訳する。

周りの同世代は若いうちから挑戦して、家庭や仕事で安定してきている。そんな姿と自分を比べて「今さら新しいことを始めるなんて」と心が止まってしまう。

多くの人がこのような迷いを抱えています。

年齢は挑戦の妨げではありません。ただの数字です。

それでも遅いと感じるのは、自分の中に「理想の人生の時間割」を勝手に描いているから。

20代でこれをして、30代でこうなるはずだった。

その通りに進まなかった自分を「遅れた」と思い込んでしまうのです。

人生には、決まった時間割などありません。

むしろ経験や知恵が増えた今だからこそ、できることがたくさんあります。

20代では見えなかった現実を知り、人とのつながりも広がった。

その積み重ねは「遅い」どころか、挑戦する上での強力な武器になります。

わたしは43歳からSNSでの発信を始めました。

すでに成功している周りの発信者と自分を比べ、「出遅れている」と何度も感じました。

けれど発信を続けていくうちに同世代から「勇気をもらえた」と言ってもらえるようになりました。同年代の発信者が少ない中で共感を呼び、つながりが生まれていきました。

遅いと思っていた年齢が、むしろ自分の強みになっていったのです。

「遅すぎる」と思う心は、まだやりたい気持ちが残っている証拠。

本当に終わっているなら、無関心に変わっているはず。

遅いと感じるからこそ、今の一歩には大きな意味があるのです。

人生に早いも遅いもありません。

あるのは「今やるかどうか」だけです。

未来は年齢ではなく、行動によって決まります。

遅すぎる人生なんてない

今、始めるその瞬間から

あなたの時間は輝き出す

※本稿は、『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）より一部を抜粋・編集したものです。