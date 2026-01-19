【迷いをふっ切る言葉】「遅すぎる」と年齢を理由に諦めたことありませんか？
人生には決まった時間割などありません
年齢を重ねるたびに「もう遅い」と感じてしまう。
やりたいことがあっても、「若いうちに挑戦すべきだった」と自分に言い訳する。
周りの同世代は若いうちから挑戦して、家庭や仕事で安定してきている。そんな姿と自分を比べて「今さら新しいことを始めるなんて」と心が止まってしまう。
多くの人がこのような迷いを抱えています。
年齢は挑戦の妨げではありません。ただの数字です。
それでも遅いと感じるのは、自分の中に「理想の人生の時間割」を勝手に描いているから。
20代でこれをして、30代でこうなるはずだった。
その通りに進まなかった自分を「遅れた」と思い込んでしまうのです。
人生には、決まった時間割などありません。
むしろ経験や知恵が増えた今だからこそ、できることがたくさんあります。
20代では見えなかった現実を知り、人とのつながりも広がった。
その積み重ねは「遅い」どころか、挑戦する上での強力な武器になります。
わたしは43歳からSNSでの発信を始めました。
すでに成功している周りの発信者と自分を比べ、「出遅れている」と何度も感じました。
けれど発信を続けていくうちに同世代から「勇気をもらえた」と言ってもらえるようになりました。同年代の発信者が少ない中で共感を呼び、つながりが生まれていきました。
遅いと思っていた年齢が、むしろ自分の強みになっていったのです。
「遅すぎる」と思う心は、まだやりたい気持ちが残っている証拠。
本当に終わっているなら、無関心に変わっているはず。
遅いと感じるからこそ、今の一歩には大きな意味があるのです。
人生に早いも遅いもありません。
あるのは「今やるかどうか」だけです。
未来は年齢ではなく、行動によって決まります。
遅すぎる人生なんてない
今、始めるその瞬間から
あなたの時間は輝き出す
※本稿は、『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）より一部を抜粋・編集したものです。