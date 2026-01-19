ナポレオンはなぜ「裸の王様」になった？「助けて」と言えないリーダーは組織を殺す

【悩んだら歴史に相談せよ】好評を博した『リーダーは日本史に学べ』（ダイヤモンド社）の著者で、歴史に精通した経営コンサルタントが、今度は舞台を世界へと広げた。新刊『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）では、チャーチル、ナポレオン、ガンディー、孔明、ダ・ヴィンチなど、世界史に名を刻む35人の言葉を手がかりに、現代のビジネスリーダーが身につけるべき「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く方法を解説。監修は、世界史研究の第一人者である東京大学・羽田 正名誉教授。最新の「グローバル・ヒストリー」の視点を踏まえ、従来の枠にとらわれないリーダー像を提示する。どのエピソードも数分で読める構成ながら、「正論が通じない相手への対応法」「部下の才能を見抜き、育てる術」「孤立したときに持つべき覚悟」など、現場で直面する課題に直結する解決策が満載。まるで歴史上の偉人たちが直接語りかけてくるかのような実用性と説得力にあふれた“リーダーのための知恵の宝庫”だ。

ナポレオンの過信に学ぶ、

リーダーが陥りやすい落とし穴

ナポレオン・ボナパルト（1769〜1821年）は、フランスの軍人であり、第一帝政の皇帝（ナポレオン1世）。イタリア半島の西に位置するフランス領コルシカ島で、地方貴族の家に生まれる。パリの陸軍士官学校を卒業後、軍人としての道を歩み始める。1789年にフランス革命が勃発すると、混乱のなかで昇進や失脚をくり返しながらも、王党派の鎮圧やイタリア遠征で戦功を上げ、次第に頭角を現していく。イギリスを中心とする対フランス大同盟が結成されると、クーデターを起こして第一統領となり実権を掌握。外国との戦争で次々と勝利を収める一方、内政面では法整備や産業振興などの政策を推進し、これらの功績により皇帝に即位する。その後も戦争を続け、ヨーロッパ大陸の大部分を勢力下に置くが、イギリスには敗北を喫する。このためイギリスの弱体化を狙って「大陸封鎖令」を発令するが、それに従わなかったロシアへの1812年の遠征で大敗。この敗北を契機に対フランス同盟軍が結成され、フランスへの進軍を許した結果、ナポレオン1世は1814年に退位を余儀なくされる。退位後、地中海のエルバ島に流されたが、再びパリに戻り皇帝に復位。しかし、イギリスとプロイセン（現在のドイツ）の連合軍にワーテルローの戦いで敗北（「百日天下」）し、その後は大西洋の孤島セントヘレナ島に流される。ここで激動の人生を終えることとなる。

勝利の副作用――「慢心」という病への処方箋

「おごり」や「万能感」は、成功した者に必ず忍び寄る“副作用”ともいえます。だからこそ、リーダーには次のような姿勢が求められます。

・成功の要因を自分以外の要素にも目を向けて分析する

・周囲の忠告を拒まず、「反対意見を歓迎する心構え」を持つ

・限界と向き合って、リソースとタイミングを冷静に見極める

ナポレオンの失敗は、リーダーとしての能力ではなく、慢心と過信という“心の構え”の問題。成功は、次の失敗の種にもなり得るのです。

頂点でこそ、耳を澄ませ――「真の器量」が問われる時

成功体験は大きな自信と勇気を与えてくれますが、同時に「思い込み」というリスクもはらんでいます。

成功しているときこそ、自分を省みること。そして、耳の痛い話にも静かに耳を傾けること。そうした姿勢こそが、リーダーの質を決め、持続可能な成果をもたらすのです。

【解説】「謙虚さ」を精神論ではなく「仕組み」にする

人間は誰しも、成功すれば気が大きくなります。これを個人の自制心だけで防ぐのは困難です。

優れた経営者は、社外取締役の設置や360度評価の導入など、耳の痛い意見が強制的に入ってくる「仕組み」を構築しています。ナポレオンのように「裸の王様」にならないためには、自らの権力を制限するシステムを、元気なうちに自分で作っておく必要があります。

弱さをさらけ出す「ヴァルネラビリティ」

ナポレオンは「強い指導者」を演じ続け、弱みを見せられなくなりました。しかし、現代の組織論では、リーダーが自身の失敗や知識不足を認める「ヴァルネラビリティ（脆弱性）」こそが、チームの信頼と心理的安全性を高めるとされています。

「私が間違っていた」「助けてほしい」と言える勇気。それこそが、周囲の知恵（集合知）を引き出し、独断専行のブレーキとなるのです。

「ダニング・クルーガー効果」を乗り越える

知識や経験が浅い段階ほど自己評価が高くなりやすい心理現象を「ダニング=クルーガー効果」と呼びます。ナポレオンは初期の成功により、この「自信の山」の頂点で思考停止してしまったともいえます。

真のプロフェッショナルは、成功するほどに「自分はまだ何も知らない」という「知的な謙虚さ」を持ち、学び続ける姿勢を崩しません。

※本稿は『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。