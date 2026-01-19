【世界史の失敗学】なぜ「半端な成功者」ほど自信満々で偉そうなのか？ 謙虚さを“仕組み”で強制する一流の知恵
ナポレオンはなぜ「裸の王様」になった？「助けて」と言えないリーダーは組織を殺す
【悩んだら歴史に相談せよ】好評を博した『リーダーは日本史に学べ』（ダイヤモンド社）の著者で、歴史に精通した経営コンサルタントが、今度は舞台を世界へと広げた。新刊『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）では、チャーチル、ナポレオン、ガンディー、孔明、ダ・ヴィンチなど、世界史に名を刻む35人の言葉を手がかりに、現代のビジネスリーダーが身につけるべき「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く方法を解説。
ナポレオンの過信に学ぶ、
リーダーが陥りやすい落とし穴
勝利の副作用――「慢心」という病への処方箋
「おごり」や「万能感」は、成功した者に必ず忍び寄る“副作用”ともいえます。だからこそ、リーダーには次のような姿勢が求められます。
・周囲の忠告を拒まず、「反対意見を歓迎する心構え」を持つ
・限界と向き合って、リソースとタイミングを冷静に見極める
ナポレオンの失敗は、リーダーとしての能力ではなく、慢心と過信という“心の構え”の問題。成功は、次の失敗の種にもなり得るのです。
頂点でこそ、耳を澄ませ――「真の器量」が問われる時
成功体験は大きな自信と勇気を与えてくれますが、同時に「思い込み」というリスクもはらんでいます。
成功しているときこそ、自分を省みること。そして、耳の痛い話にも静かに耳を傾けること。そうした姿勢こそが、リーダーの質を決め、持続可能な成果をもたらすのです。
【解説】「謙虚さ」を精神論ではなく「仕組み」にする
人間は誰しも、成功すれば気が大きくなります。これを個人の自制心だけで防ぐのは困難です。
優れた経営者は、社外取締役の設置や360度評価の導入など、耳の痛い意見が強制的に入ってくる「仕組み」を構築しています。ナポレオンのように「裸の王様」にならないためには、自らの権力を制限するシステムを、元気なうちに自分で作っておく必要があります。
弱さをさらけ出す「ヴァルネラビリティ」
ナポレオンは「強い指導者」を演じ続け、弱みを見せられなくなりました。しかし、現代の組織論では、リーダーが自身の失敗や知識不足を認める「ヴァルネラビリティ（脆弱性）」こそが、チームの信頼と心理的安全性を高めるとされています。
「私が間違っていた」「助けてほしい」と言える勇気。それこそが、周囲の知恵（集合知）を引き出し、独断専行のブレーキとなるのです。
「ダニング・クルーガー効果」を乗り越える
知識や経験が浅い段階ほど自己評価が高くなりやすい心理現象を「ダニング=クルーガー効果」と呼びます。ナポレオンは初期の成功により、この「自信の山」の頂点で思考停止してしまったともいえます。
真のプロフェッショナルは、成功するほどに「自分はまだ何も知らない」という「知的な謙虚さ」を持ち、学び続ける姿勢を崩しません。
※本稿は『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。