（MCU）映画『マーベルズ』（2023）のニア・ダコスタ監督が、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の撮影現場を訪れていたことがわかった。

最新作『28年後... 白骨の神殿』のため、米Deadlineのポッドキャスト「」に登場したダコスタは、「昨年の夏に『アベンジャーズ』のセットを訪問しましたが、とても楽しかったです」と語った。「プロデューサーたちとも久々に話し、（アンソニー＆ジョー・）ルッソにも会えた。それに、私の友人たちも出ていますから」。

ダコスタが“友人たち”と語るのは、『マーベルズ』に出演していたキャプテン・マーベル役のブリー・ラーソン、ミズ・マーベル役のイマン・ヴェラーニ、モニカ・ランボー役のテヨナ・パリス、そしてヴァルキリー役のテッサ・トンプソンだろう。ヴェラーニは『キャンディマン』（2021）で、トンプソンは『ヘッダ』（2025）と『ヘヴィ・ドライブ』（2018）でもタッグを組んでいる。

もっともこの4人のうち、現時点で『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』への復帰が正式に発表されている人物はいない。ただし、ラーソンは出演の有無を問われると「答えられない」と、同じくトンプソンもと話しているあたり、再登場の可能性はゼロではないだろう。

『マーベルズ』は興行・批評の両面で苦戦したことで知られ、のちにダコスタは「（撮影中も）しっかりした脚本がなかった」と告白。「本気で取り組むしかありませんでした。私が理想とする作り方ではない以上、プロセスに身を委ねて最善を祈るしかない」「これは私が提案した映画じゃない、私が最初に撮った映画でもない、と思ったときがあった」と率直な心境をしていた。

もっとも、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』のセットを訪問しているあたり、マーベル・スタジオとの関係は良好なよう。今回のポッドキャストでは、「振り返ると、誰もがベストを尽くし、最高の映画を作ろうとしていました。あの関係性を築けたことを幸せに思っています」と語った。「興行収入や批評がどうであれ、いい関係性で本当に良かったです」

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日、日米同時公開。ニア・ダコスタ監督最新作『28年後... 白骨の神殿』は2026年1月16日公開。

