NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で仲野太賀さん演じる豊臣秀長はどんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「晩年の居城である大和郡山城をみれば、彼の戦略や戦術だけでなく性格もよくわかる」という――。

郡山城（大和国）追手門と追手向櫓（写真＝Saigen Jiro／CC-Zero／Wikimedia Commons）

■居城を見れば豊臣秀長の本当の性格が見えてくる

城は、武将やその一族の生死や浮沈を分ける場で、同時に、権力者が権力を誇示しつつ、味方も敵も威圧する装置だったので、時代の最先端が導入された。だから城を見ると、それを築いた武将の戦略や戦術、あるいは権力者の権力のかたちや統治のあり方、そして性格にいたるまで、読みとることができる。

では、今年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主人公、羽柴（豊臣）秀長のことは、その居城からどのように読みとることができるだろうか。秀長の最後の居城であり、臨終の地ともなった大和郡山城（奈良県大和郡山市）をとおして見ていきたい。

「豊臣秀長像」奈良・春岳院蔵（CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

天正13（1585）年3月、天下一統に邁進する兄の秀吉は、朝廷から正二位内大臣に叙任され、あらたに紀伊（和歌山県）を平定した。それを受けて戦功があった秀長は、すでに領有していた播磨（兵庫県南西部）と但馬（兵庫県北部）に加え、紀伊と和泉（大阪府南西部）の統治を秀吉からまかされ、築城を命じられた。「岡山」あらため和歌山に築かれた和歌山城（和歌山市）だった。

秀吉は続いて、四国の長宗我部元親の制圧に乗り出す。同年6月、秀長を大将とする軍勢が四国に渡り、結局、秀吉は出陣しなかったので、秀長はそのまま総大将として軍勢を指揮し、7月25日、元親に土佐一国の統治を許すかたちで和議を結んだ。秀長のこの功績が大和郡山城につながっていく。

■秀吉が弟を奈良に配置した意味

天正13年（1585）閏8月、秀吉は畿内周辺に配置されている諸将の国替えを断行した。このとき、秀長は四国討伐の功績が評価されて、これまで筒井家の領国だった大和（奈良県）の統治をまかされた。これは秀長にとって大出世だった。

日本の政治や文化の中心地は長きにわたって、山城（京都府南部）、大和、河内（大阪府東部）、和泉、摂津（大阪府北部、兵庫県南西部）の五畿内だった。そもそも「天下」という言葉が五畿内を指した。

秀長はすでに和泉を統治していたが、古都奈良を含む大和をあらたに与えられ、さらに和泉のすぐ南の紀伊も領有した。ほかに大和の東に位置する伊賀（三重県北西部）にも所領があり、石高は70万石後半から80万石前半におよんだ。むろん、羽柴一門では最大の石高だが、その領地が日本の中央に集中していたことから、いかに秀長が秀吉に信頼されていたかがわかる。

しかも、大和は興福寺や高野山など、古代から続く寺社権門の支配が各所におよぶ特別な土地柄で、その難しい統治を秀吉はあえて秀長に託した。そして、領国統治の拠点となったのが、筒井氏から受け継いだ大和郡山城で、秀長は天正14年（1586）から18年（1590）にかけ、大規模な工事を行って改修しつつ拡張した。

■墓石や地蔵をつかった石垣

地政学的に考えても、秀吉が秀長に大和郡山城をまかせた理由がわかる。西にまっすぐ数キロ行けば生駒山地にぶつかり、それを越えれば摂津で大坂平野が広がり、そこには大坂城がある。一方、北上すれば京都がある。つまり、大和郡山城は大坂と京都を守る役割を負うとともに、大坂城と並んで五畿内、すなわち天下を統治する城だったと考えられる。

この城は明治維新を迎えるまで存続したため、少しずつ手が加えられ、地震や風水害のたびに修復されてきた。しかし、主に中心部には、いまも秀長が改修した当時の姿が伝えられている。

郡山城旧観図（写真＝ブレイズマン／PD-Japan／Wikimedia Commons）

毘沙門曲輪から極楽橋を渡って内堀を超え、本丸に進むのだが、この「極楽橋」という名称にピンと来る人もいるかもしれない。秀吉が大坂城の本丸北部に架けた橋と同じ呼び名である。大和郡山城の図に「極楽橋」という名称が記載されるのは18世紀前半なので、秀長の時代にそう呼ばれたかわからないが、当時の城主の柳沢吉里（吉保の嫡男）が、大坂城と並ぶ特別な城だった、という自負のもとに名づけさせたのかもしれない。

極楽橋は明治9年（1876）に撤去されたが、令和3年（2021）に復元された。古絵図および発掘調査から当時の形状を推定したという。この橋が架かる本丸東側の石垣は、ほとんど秀長が積んだ当時のままと考えられ、極楽橋の北側を中心に、墓石や石塔の一部、地蔵などを積み上げた「転用石」がたくさん見られる。

■奈良の寺院が書き残した「大迷惑」

大和郡山城の本丸は、当時の城の常識からすれば、石積みなどが異例といえるスケールで、高さ10メートル規模の石垣と深い堀に囲まれている。日本の築城技術はこれ以降、大坂の陣のころまで（幕府に関係する城は17世紀前半まで）、著しく進化したので、私たちはもっと高い石垣や深い堀を容易に思い浮かべる。だが、秀長が大和郡山城を改修した1580年代においては、こうした壮大さは天下人の城ならではのものだった。

ただし、石材の調達にはかなり苦労している。大和郡山城は奈良盆地の西にある丘陵の南端に位置する。盆地を囲む山々からは石を切り出せるはずだが、この時代はまだ、採石場から石を切り出す技術やシステムが整っていなかった。このため、そこら中から石をかき集めたのである。

郡山城（写真＝Kooriyannma／CC-BY-3.0／Wikimedia Commons）

興福寺の塔頭の一つ、多聞院の院主が書き継いだ『多聞院日記』にも、天正15年（1587）から17年（1589）に石材が大規模に集められたと記されている。墓石や地蔵をはじめ、庭石や建物の礎石までが持ち去られ、大いに迷惑だったという。薬師寺での採石が禁じられたという記録もある。

実際、こうした転用石は石垣の表面だけでも1000を数え、平成26年（2014）に石垣を解体修理した際には、天守台のごく一部を整備しただけで、約600の転用石が見つかり、裏込め石にも多数見つかっている。こうしてなりふり構わず石を集めてでも、豊臣政権の力を示す豪壮な城を築く必要があった、ということである。

■天守はあったのか、なかったのか

本丸北方にそびえる天守台の石垣には、象徴的な転用石を見ることができる。ひとつは天守台北側の下部にあり、大永3年（1523）の銘文がある「逆さ地蔵」で、全高110センチほどの石仏が、石垣の隙間から奥に見える。ちなみに、地蔵自体は城全体で200程度見つかっている。また、南東の隅角部の下方にある石材は、平城京の羅城門の礎石だったといわれる。

逆さ地蔵（郡山城址）（写真＝ほっきー／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

ところで、大和郡山城は天守に関する史料がなかったことから、天守台の石垣はあっても天守は建てられなかった、という見方が長いあいだ根強かった。

しかし、平成26年（2014）の発掘調査で、天守台の上に東西南北に並ぶ礎石が発見され、1階面積が7間×8間の天守（5階建て相当）が建っていたことが確実になった。天守台南側には付櫓台があり、そこから地階の石垣が発見されたので、付櫓の地下から天守に入る構造だったこともわかった。さらには、天守の礎石の一部にまで、石塔などから転用した石が使われていた。

天守台からはたくさんの瓦も出土した。なかでも左三つ巴紋の軒丸瓦は、秀吉の大坂城のものと同范、すなわち同じ型からつくられており、そのことからも、大和郡山城が豊臣政権下において、どれだけ重要視されていたかがわかる。また、付櫓台からは金箔瓦も掘り出されている。

豊臣時代、秀長がここに建てたのは、豪壮な天守だったと思われる。関ヶ原合戦後に解体されたのち（二条城に移築されたと伝わる）、ふたたび天守が建てられた形跡はなく、それだけに、この天守台は秀長の時代の原型をよく留めていると考えられる。

■天守台からの景色が意味すること

秀長による大和の統治が、豊臣政権にとっていかに重要だったか。そのことは、天正13年（1585）9月3日に秀長がはじめて入城した際、秀吉とともに5000の軍勢を率いてのことだった、という史実からも伝わる。

その際、興福寺の大乗院や一条院の門跡、東大寺の寺僧らが出迎えたが、そうした古代以来の権門の力を、自身の統治下にまとめ上げることも秀長の任務だった。そのためには大和の政治や経済の中心を、奈良から大和郡山に移すことが必要で、秀長は城に入って間もない10月14日、奈良で商売することを禁止し、その後は一切の商売を大和郡山で行うように命じた。

こうした統治の中核が大和郡山城だった。いまも天守台に登ると、奈良盆地が東大寺や興福寺の方面まで一望できる。豪壮な天守の最上階からは、さらにすべてが一望のもとだっただろう。この景色自体がいまなお、大和郡山城と秀長の位置づけを伝えてくれる。

郡山城（大和国）天守台（写真＝Saigen Jiro／CC-Zero／Wikimedia Commons）

