昨年下半期以降、北朝鮮と中国の貿易は大幅に拡大しているが、海外で活動する北朝鮮の貿易要員（貿易イルクン）たちの行動の自由度は、むしろ縮小している。北朝鮮当局による監視が二重三重に強化されているためだ。

北朝鮮は、国家に必要な物資の輸出入を担わせるため貿易要員を海外に派遣しているが、彼らが誰と会い、どのような会話を交わしたのかに至るまで逐一把握し、日常の一挙手一投足を監視している。このため、貿易要員の活動はどうしても萎縮せざるを得ない状況に置かれている。

特に北朝鮮は、物資の輸入を指示する際、細かな品名や最低価格までインターネットで綿密に調査したうえで、具体的な指示を下しているという。従来は、貿易要員が現地で適正価格を提示できる業者を探し、上部に報告する形で輸入手続きを進めていたが、現在は平壌が最低価格を提示する業者をあらかじめ選定し、その定められた価格でのみ契約を進めるよう求めている。

このため、貿易要員は会社や個人の利益を確保するための裁量行動がほとんど取れない立場に追い込まれている。貿易規模が拡大しても、組織や個人に回ってくる利益はかえって減っている、との嘆きが聞かれる所以だ。

新冷戦構造の中で北中ロの連携が強まり、北中、北ロ間の貿易規模が今後さらに拡大する可能性が取り沙汰される中、海外に派遣された北朝鮮の貿易要員は、新年の貿易政策がどう変わると見ているのか、また今年の目標は何なのか。韓国デイリーNKは、中国で3年以上活動している40代の北朝鮮人貿易要員A氏に直接話を聞いた。

以下は、その一問一答である。

――中国で貿易活動を行う上で、最大の困難は何か。

「価格との戦いだ。金の問題が一番つらい。上が市場調査を徹底的にやっている。中国に出てきて企業関係者と頻繁に会って活動している私のような貿易代表よりも、平壌でパソコンを叩いている幹部のほうが、中国企業の状況や商品価格をよく知っている。

最近も、電子製品の輸入指示が下り、中国企業を回って価格交渉をし、最も妥当な価格で合意したとして、その価格で輸入するという報告書を平壌に上げたが、通らなかった。平壌はすでにその製品の最安値を把握していたからだ。

実際、インターネットで見つける最安値商品と、私たちが直接工場を回って交渉する商品では、価格も品質も違う。ネット上の最安値が必ずしも良品とは限らないのに、上は無条件で最も安い製品を輸入させる。こうした問題が多く、中国で活動する貿易代表たちは非常に苦労している。平壌がすべて価格を把握し、その業者からだけ注文しろと言うなら、海外に貿易代表を出す意味があるのか疑問だ。指示通りにやるだけでは、まったく金が残らない。私たちも稼がなければ生きていけないではないか」

――昨年末、北中間の貿易規模は大幅に拡大した。この流れは新年も続いているのか。第9回党大会を控え、輸入指示は多いのか。

「国家レベルの貿易は大きく増えた。数量も多く、種類も多様だ。中国から輸入していない物はないと言えるほど、さまざまな商品を入れている。最近は電子製品の輸入が多く、コンピューターの部品もすべて中国から入れている。

中国製だけでなく、日本製のコンピューターはもちろん、米国製品も輸入している。党がそれだけ必要としているということだ。米国製品は党の許可なしには扱えない。また、琿春方面では自動車も密輸で多く入ってくる。最近はメルセデス・ベンツも入ったが、価格は200万元（約4500万円）を超えた。そんな高級車も入っている」

――今年の北中貿易は、さらに活発化すると見るか。それとも例年並みか。

「今年は中国との貿易規模がさらに拡大すると予測している。ここ数年はロシアとの貿易も多かったが、次第にロシアから入る物は減っている。石油や小麦粉のようなものはロシアから輸入できるが、それ以外の工業製品はほとんど入ってこない。戦争が長引く中で、ロシアが輸出できる商品はどんどん減っている。結局、中国との貿易が拡大するしかない。貿易代表たちも、今年は中国との関係が昨年より改善し、取引量も増えると見ている。国家としても中国貿易に積極的で、指示も多い。我々としては、中国との貿易をさらに増やす方針なのだと思う」

――海外で活動する貿易要員として、新年に望むことは。

「国家は貿易量を増やしているが、貿易を担う私たちの懐には金が入らない。国家主導の貿易が多すぎる。小規模な貿易会社や貿易代表が活動できる余地をもう少し広げてくれれば、もっと活発な貿易になるはずだが、国家の指示通りに動けと言われるだけでは息苦しい。

海外に出ることは、もはや特権ではない。ここ数年、収入がなく、貯めていた金を食いつぶすだけだった。それでも国家に納める外貨計画分を用意するため、個人の蓄えを切り崩さざるを得ない。この状態では長く持たないと思う。私も帰国が近いかもしれない。

問題は、帰国すれば、海外で誰と会い、どんな会話をし、どんな実績を上げたのか、資本主義思想に染まっていないかなど、徹底した思想検証を受けなければならないことだ。ここで問題が見つかれば、最低でも追放される。それが怖くて帰国できない貿易代表も多い」