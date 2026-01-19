ランコム最高峰♡進化したUVクリームで叶える“絶対”の美しさ

ランコム最高峰コレクシオン「アプソリュ」から、ブランドの叡智を結集した新たなUVケアが誕生します。60年にわたり進化を重ねてきたアプソリュが見据えるのは、単なる紫外線防御を超えた“未来の美しさ”。毎日のスキンケアの延長として取り入れられる心地よさと、確かなプロテクション力を両立し、朝のひとときを格別な時間へと導きます♡

細胞レベルで守る新UV発想

新発売の「アプソリュ ザ UV クリーム」は、紫外線から肌を守るだけでなく、目に見えない細胞*¹ダメージの種まで先回りして防ぐ＜EPISHIELDテクノロジー™＞を採用。

UVAからロングUVAまで幅広くカバーし、SPF50+PA++++*⁶の高い防御力を実現します。ダメージが始まる“前”にアプローチするという、新次元のUVプロテクションが特徴です。

美しさを育む美容成分配合

パイオニアとして培ってきた細胞長寿研究をもとに、ナイアシンアミド³やランコム独自のローズ成分⁴を含む4種の美容成分*⁵を配合。日中も夜に負けないケアで、肌をはぐくみ続けます。

デイクリームのような存在として、紫外線対策とスキンケアを同時に叶えるのも魅力です。

五感を満たす至高の使い心地

アプソリュ ザ UV クリーム

価格:30mL9,900円(税込)／50mL14,960円(税込)

独自の乳化技術により、みずみずしくなめらかなテクスチャーを実現。肌にのせた瞬間、軽やかに広がり、べたつきのない仕上がりが1日中続きます。

柑橘系フローラルの香りが朝の気分を高め、至高のヴェールで肌を包み込む使用感は、毎日手に取りたくなる心地よさです。

SPF50+PA++++

発売情報:

2026年2月14日(土)表参道POPUP、公式オンラインショップ先行発売

2026年3月3日(火)京都高島屋先行発売

2026年3月4日(水)全国発売

*¹角層細胞

*²紫外線を防御すること

*³整肌成分

*⁴ハイブリッドローズ花エキス(整肌成分)

*⁵ハイブリッドローズ花エキス(整肌成分)、サッカロミセス培養液(整肌成分)、ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール(整肌成分)、ナイアシンアミド(整肌成分)

*⁶SPF50+PA++++のこと

*⁷ドロメトリゾールトリシロキンサン

*⁸サッカロミセス培養液(整肌成分)

*⁹ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール(整肌成分)

“絶対”の名にふさわしいUVケア♡

「アプソリュ ザ UV クリーム」は、ランコムが長年追求してきた美しさへの答えを形にした一本。高いUV防御力と美容ケアを融合し、日常の中で未来の輝きを守ります。

表参道ヒルズPOPUPでの先行体験をはじめ、特別な時間とともに迎えたい新UV習慣。この春、肌と向き合う意識が変わるはずです。