母に言われて来ました…髪型に無頓着だった男性が人生初パーマで“別人級”の変貌「メチャクチャ男前」「顔つきが変わった」
美容師が客の劇的なビフォーアフターを紹介する動画がInstagramで話題となっている。投稿したのは、あげみは天才（@agemi_shiney）さん。「母に言われて来ました」という客が人生初のパーマで垢抜ける様子を撮影した動画は337.7万回再生、2.8万いいねを記録し、「自信なさげな表情から、パッと表情が明るくなって自信持てた顔になったのが凄いです」「目線、目力変わりましたね」などのコメントが寄せられた。この施術について美容師に話を聞いた。
【ビフォーアフター】爽やかイケメン爆誕！ 人生初のパーマで大変貌した男性
――今回、お母様に勧められて来店されたというお客様に対して、カウンセリングの際に最も意識したことは何でしょうか。
「髪の毛の悩み、ライフスタイル、どんな自分でどんな未来がまっているのか想像して1番似合うスタイルを一緒にさがしました」
――人生初のパーマや「垢抜け」に挑戦するにあたり、お客様が不安や緊張を感じていた様子はありましたか。
「めちゃくちゃありました（笑）」
――施術が終わって新しい自分と対面した瞬間、お客様からはどのような言葉やリアクションがありましたか。
「今まで見たことのない新しい自分を見て、自然と笑顔になり声が大きくなっていて、本当に人が変わったみたいでした」
――この劇的なビフォーアフターの動画がSNSで大きな反響を呼んでいることについて、どう感じますか。
「美容師になって良かったなと思うと同時に本当に美容師って最高だなっておもいました」
――自分の見た目に無頓着だった方が「変わる喜び」を知る瞬間に立ち会い、美容師としてどう感じますか。
「お客様の人生を少し変えれたと思うとやりがいしかありません」
