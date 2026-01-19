2026年「春運」チケット、1月19日に販売開始―中国

1月18日、中国国家鉄路集団有限公司（国鉄集団）の発表によると、2026年の春節（旧正月）の帰省やUターンのための特別輸送態勢「春運」は2月2日に始まり、3月13日までの40日間実施されます。期間中、全国の鉄道による旅客輸送量は前年同期比5%増の延べ5億3900万人となる見込みです。

春節前のピーク日は2月13日（旧歴12月26日）、春節後のピーク日は2月23日（旧暦1月7日）と予測されており、春運初日のチケットは1月19日から発売されます。

今年の春運のチケット販売では、中国鉄道の公式予約プラットフォーム「鉄路12306」において、誤って購入したチケットを一定期間内であれば無料で払い戻せる新サービスを導入します。あわせて、キャンセル待ち購入、オンライン座席選択、販売開始通知などの機能と、情報サービスの充実を図ることで、旅客に利便性を提供します。

また、重点旅客層への購入支援も強化します。例えば、2026年度卒業予定の大学生が就職活動のために他地域へ移動する際、割引チケットの購入回数を2回追加します。さらに、60歳以上の高齢者を対象とした電話によるチケット購入受付サービスを新たに開始し、状況に応じてオペレーターを増やすなど、利用者の問い合わせに迅速に対応していくとしています。（提供/CRI）