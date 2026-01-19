田村さんの愛車って？

2025年11月1日、お笑い芸人で、元ロンドンブーツ1号2号の田村亮さんが自身のYouTubeチャンネルを更新。

「ジェミニ納車前のMR2ラストラン。」と題した動画を公開し、愛車のトヨタ「MR2」との最後のドライブを披露しました。

【動画】超カッコイイ！ 「田村亮」×「国産スポーツカー」を動画で見る！

動画冒頭では、「1年ちょっと乗りましたね」と語り、別れの前に愛車を見回しながら「とにかく楽しい車でした」と振り返りました。

走行距離は購入時の6万7380kmから約1年で7万936kmに達したことを明かし、約3500kmを共にしたことになります。

田村さんの愛車は、トヨタが1984年に発売した初代MR2で、田村さんが所有していたのは1989年式のスーパーチャージャー搭載モデル。



MR2は「Midship Runabout 2-seater」の略称で、日本初の量産ミッドシップスポーツカーとして登場。軽快なハンドリングとコンパクトなボディが評価され、幅広い層から支持を集めました。

エンジンには1.6リッター直列4気筒DOHCエンジンにスーパーチャージャーを搭載し、最大出力145PSを発揮。

外装はリトラクタブルライトとTバールーフが印象的で、内装は2シーターのシンプルなスポーツ仕様です。

その後動画では、ラストランの姿が映され、Tバールーフをはじめ、ミッドシップ、2シーター、リトラクタブルライト、スーパーチャージャーと、「初尽くしが多かったですね」MR2がもたらした初体験を感慨深く語っていました。

翌朝には引き取られる様子も映され、「さようならMR2」「いい思い出をありがとうございました」「いいクルマでした」と別れを惜しむ姿が印象的でした。

※ ※ ※

動画には多くのユーザーから反響が寄せられ、「MR2懐かしい」「名車との別れ、泣ける」「亮さんの車愛が伝わる」「次のジェミニも楽しみ」といったコメントが並びました。

今回の投稿は、田村亮さんの“クルマ愛”と“旧車への憧れ”が詰まった内容でした。今後のカーライフにも注目が集まります。