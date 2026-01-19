¸µÊÆÎ¦·³¾ðÊó¾¹»¤¬·Ù¹ð¡ÖÊÆÃæÀïÁè¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë!!¡×
12·î10Æü¡¢ÆüËÜ³¤¾å¶õ¤òÈô¤Ö¶õ¼«F15ÀïÆ®µ¡3µ¡¡¢F35ÀïÆ®µ¡3µ¡¤ò¡¢ÊÆ¶õ·³B52Çú·âµ¡2µ¡¤¬¸î±Ò¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÉ±Ò¾Ê¡Ë
»Í¹ñ²¤òÈô¹Ô¤¹¤ëÃæÏªÇú·âµ¡ÊÔÂâ¤ò¡¢¶õÊìÎËÇ«¤«¤éÈ¯´Ï¤·¤¿Ãæ¹ñ³¤·³ÀïÆ®µ¡¤¬¸î±Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÉ±Ò¾Ê¡Ë
12·î6Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡Ê¤ê¤ç¤¦¤Í¤¤¡Ë¡×¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿J-15¤¬¡¢F-15J¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó30Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÃÇÂ³Åª¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î3Æü¸å¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³¤È¥í¥·¥¢·³¡Ê°Ê²¼¡¢Ïª·³¡Ë¤ÎÇú·âµ¡¤¬ÂÀÊ¿ÍÎ¾å¤Ø¿Ê½Ð¤·¡¢ÆüËÜÆîÉô¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤·¤¿¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¤Ç¤ÏÀè¤À¤Ã¤Æ¤½¤ÎÃæ¹ñ·³¤Î¿¿°Õ¤ä"Ç½ÎÏÉÔÂ"¤òÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Îµ»ö¤Ç¤âÊÆ·³¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢¸µÊÆÎ¦·³¾ðÊó¾¹»¤ÎÈÓ¼ÆÃÒÎ¼»á¤Ï¡ÖÊÆÃæÀïÁè¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÊ¨ÅÀ¤Ï¶á¤¤¡×¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Í¹ñ²¤òÈô¹Ô¤¹¤ëÃæÏª¤ÎÇú·âµ¡ÊÔÂâ
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤ÎÊÆÃæÀïÁè¤Ï¤¤¤Ä»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£°Õ¸«¤Ï¿§¡¹¤È¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1999Ç¯¤¬¡ØÊÆÃæÀïÁè¸µÇ¯¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇ¯¤ÏÊÆ¶õ·³¤Ë¤è¤ëºß¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥ÉÃæ¹ñÂç»È´ÛÇú·â»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÃæ¹ñ·³¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÈÀïÁèÀïÎ¬¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÏÀÊ¸¡ØÄ¶¸ÂÀï¡Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÊÆÃæÀïÁè¤ÎÃæ¹ñÂ¦¤Î¼ºÇÔ¤Ï¡¢¤³¤Î¡ØÄ¶¸ÂÀï¡Ù¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¹¡£¹ñ²Èµ¡Ì©°·¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¤ÎÆâ¤ò¥Ð¥é¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃæ¹ñ¤ÏÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í»ö·ï¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¤³¤³¤À¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢2001Ç¯¤Î³¤ÆîÅç»ö·ï¤À¡£
¡ÖÊÆ³¤·³Äå»¡µ¡¤ÈÃæ¹ñ·³ÀïÆ®µ¡¤¬¶õÃæÀÜ¿¨¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñÀïÆ®µ¡¤ÏÄÆÍî¡¢ÊÆ³¤·³Äå»¡µ¡¤Ï³¤ÆîÅç¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÀø¿å´Ï¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È¤¬³¤¿Þ¤Ë¤Ê¤¤³¤Äì¤Î»³¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤âÃæ¹ñ³¤·³¤«¤é²¿¤é¤«¤Î¹¶·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤ÐÃÆÆ¬¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤¤µûÍë¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¤³¤Î25Ç¯´Ö¡¢ÊÆÃæ´Ö¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÍýÍ³¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
±Æ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÊÆÃæÀïÁè¡£ËÜ³Ê²½¤¹¤ì¤Ð¡¢³Î¼Â¤Ë¤½¤ÎºÇÁ°Àþ¤È¤·¤ÆÆüËÜÎóÅç¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£º£¸å¤ÎÊÆÃæÀïÁè¤ÎÅ¸³«¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖºÇÁ°Àþ¤ÏÂè6À¤ÂåÀïÆ®µ¡¡¢¥Õ¥©¡¼¥Éµé¶õÊì¡¢¤½¤·¤Æ¿··¿¹¶·â·¿¸¶ÀøSSN-X¤Î³«È¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¼´¤Ë¤·¤¿´ÏÂâ¤ò´°À®¤µ¤»¤¿Êý¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ðÊóÀïÁè¤ÏßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾ðÊóÀï¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÊÌ¤ÎÊýÌÌ¤ÇÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÈÓ¼Æ»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¥¢¥Ø¥óÀïÁè¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¥±¥ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖºÇ½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï°Â²Á¤Ç¶¯ÎÏ¤ÊÄÃÄËºÞ¡Ø¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡Ù¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤è¤ê¡¢¥¾¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÃæ¹ñ¤«¤éÊÆ¹ñ¤ËÍ¹ÊØ¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÃæÆîÊÆ¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤ÄËãÌô¥«¥ë¥Æ¥ë¤Ë»ñ¶â±ç½õ¤·¡¢ÃæÆîÊÆ»º¤Î¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤òÊÆ¹ñ¤ËÌ©Í¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òÄÙ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤ò±¿¤ÖÀø¿åÄú¤òÄÀ¤á¤¿¤êÙ½Êá¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¢¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸½Âå¤Î¥¢¥Ø¥óÀïÁè¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÇÁ°Àþ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÂ®¹¶¤Ç¥±¥ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÊÆÃæÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÁÆ¬¤Ç¤â·Ù¹ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤à¤·¤íÀïÆ®¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë´íµ¡¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÊ¨ÅÀ¤Î¸«¶Ë¤á¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Ê¨Æ¤·¤Æ¤«¤é¡Ø¤¦¤ï¡¢¤ä¤Ð¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä´íµ¡¤¬Íè¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
1·î9Æü¤ËÃæÏªÇú·âµ¡¤Î·×4µ¡¤¬Åìµþ¤Þ¤Ç700Ò¤ÎÃÏÅÀ¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢Ê¨ÅÀÂÐºö¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î½àÈ÷¡¦Îý½¬¤ËºÇÅ¬¤Ç¤·¤¿¡£ÃæÏªÇú·âµ¡¤Ë¤è¤ë¡¢ÆüËÜ¼óÅÔ·÷¤Ø¤Î³Ë¹¶·â¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
º£²ó¡¢Åìµþ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿ÃæÏª¤ÎÇú·âµ¡¤Ï¡ÖH-6¡×¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È¡ÖTu-95¡×¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¡£
H-6¤Ï¿äÄê¼ÍÄø1500¡Á2500Ò°Ê¾å¤Î³ËÃÆÆ¬¤òÁõÃå²ÄÇ½¤Ê¶õÂÐÃÏ½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÖCJ20¡×¤ÎÈ¯¼ÍÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£ºÇÂç6È¯ÅëºÜ²ÄÇ½¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÅëºÜ³ËÃÆÆ¬¤Î°ÒÎÏ¤Ï¿äÄê20¡Á90kt¤À¡£¤µ¤é¤ËTu-95¤Ï¡¢³ËÃÆÆ¬ÅëºÜ¤Î¿··¿¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÖKh-102¡×¤òºÇÂç8È¯ÅëºÜ²ÄÇ½¤Ç¡¢¼ÍÄø¤Ï2500km¡Á5500km°Ê¾å¡£¤½¤Î³ËÃÆÆ¬¤Î°ÒÎÏ¤Ï250¡Á450kt¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÄ¹ºê¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤¿¸¶Çú¤Î°ÒÎÏ¤ÏÌó20kt¡¢¹Åç¤ÏÌó15kt¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤Î4µ¡¤Ç¡¢¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤¿¸¶ÇúÌó500È¯Ê¬¤Î°ÒÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤â¤·»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¤ò´Þ¤à¼óÅÔ·÷¤Ï³Î¼Â¤Ë¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡£
¡ÖµîÇ¯¡¢¡Ø¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡Ù¡Ê¥¥ã¥¹¥ê¥ó¡¦¥Ó¥°¥í¡¼´ÆÆÄ¡Ë¤È¤¤¤¦±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¼Í¹ñ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¡¢¥·¥«¥´¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î15Ê¬´Ö¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¹ñ²È¤òÂ¸Â³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊÆÂçÅýÎÎ¡¢¹ñËÉÄ¹´±¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÂ¾É¬Í×¤Ê¿Íºà¤Ï¤¹¤°¤Ë°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÈòÆñ¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÀ¯ÉÜ¿¦°÷¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÈÖ¹æ¤òË¿½ê¤ËÄÌÃÎ¤·¤Æ¡¢»àË´¥ê¥¹¥È¤Î½àÈ÷¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÆü¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÆ°¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¹â»Ô¡ÊÁáÉÄ¡Ë¼óÁê¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤«¤é¥Ø¥ê¤ÇÃ¦½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¹ñ¡¢¤½¤·¤Æ¼«±ÒÂâ¤Î»Ø´ø¤¬¼¹¤ì¤ë³ËÂàÈò¹è¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤È¼óÇ¾Â¦¶á¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤³¤Î¡Ö¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥ó¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¶õÃæ¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¡£¡Ö½ªËö¤ÎÆü¤ËÈô¤ÖÈô¹Ôµ¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ËÀïÁè¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¤ËÊÆ·³¤Î·³»ö»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±¡Ë
ÃæÏª¤ÎÇú·âµ¡¤¬¡¢°¡²»Â®¤Î½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤¹¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¤ØÃåÃÆ¤¹¤ë¤Î¤Ë°ì»þ´Ö¼å¡£¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï½ªÆü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷½É¼Ë¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»öÂÖ¤Ç¤Ï¡¢³Ë¹¶·â¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÆÃæÀïÁè¤ÎºÇÁ°Àþ¤¬ÆüËÜÎóÅçÁ´°è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×
4µ¡¤ÎÃæÏªÇú·âµ¡¤¬Íè½±¤·¤¿ÍâÆü10Æü¡¢°ìµ¡¤ÎÊÆ¶õ·³B-52Çú·âµ¡¤¬¡¢¶õ¼«¤ÎF-15¡¢F-35¡¢·×6µ¡¤Ë¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÆüËÜ³¤¤òÈô¹Ô¤·¤¿¡£B-52¤Î³ËÊ¼´ïÅëºÜÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¼ÍÄø2400Ò¤Î³ËÅëºÜ½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÖAGM86B¡×¤òºÇÂç20È¯¡£³ËÃÆÆ¬W80¤Ï500¡Á200kt¤Î°ÒÎÏ¤À¡£
¤â¤·ÃæÏª¤¬ÆüËÜ¤Ø³Ë¹¶·â¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÃæÏª¤Ø¤ÎÊóÉü³Ë¹¶·â¤È¤·¤Æ¡¢B-52ÅëºÜ¤Î³ËÃÆÆ¬½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Íµö²Ä¤ò½Ð¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«......¡£
¼èºà¡¦¹½À®¡¿¾®Ê÷Î´À¸