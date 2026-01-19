フリードマン編成本部長「勝ちに向かって積極的に動くことを約束をした」

ドジャースはカイル・タッカー外野手と4年総額2億4000万ドル（約381億円）で合意したと報道されるなど、今オフも大型補強を続けている。その背景には、大谷翔平投手と結んだ約束があると、ドジャース専門サイト「ドジャース・ビート」が報じている。

大谷は2023年オフに7億ドル（約1106億円）でドジャースに移籍。その後、同年オフには山本由伸投手が12年3億2500万ドル（約514億円）で、テオスカー・ヘルナンデス外野手が1年2350万ドル（約37億円）で加入（2024年オフに3年6600万ドル＝約104億円で再契約）した。

2024年オフにはタナー・スコット投手が4年7200万ドル（約114億円）で、ブレイク・スネル投手が5年1億8200万ドル（約188億円）で契約。2025年オフにはタッカーだけでなく、エドウィン・ディアス投手を3年6900万ドル（約109億円）で獲得した。総額は実に9億7750万ドル（約1545億円）にもなる。

同サイトは「ドジャースにとって（積極的な）支出を行う原動力は？ 本気でコミットすること、そして彼らがショウヘイ・オオタニと結んだ約束。史上最高の選手がいるときに、やるべきことをしている」と指摘した。

動画ではアンドリュー・フリードマン編成本部長のインタビューを公開。「回答するのは難しい質問だ。なぜなら、私たちがショウヘイと契約する前から、オーナー陣からコミットすることを取り付けていたからだ。出来ることは積極的に動いて、最高のチームにしようってね」としつつも、「もちろん、ショウヘイのような才能を持った選手を獲得できたことは、（積極補強を行うことに）それなりに助けになった。面談をした際に、勝ちに向かって積極的に動くことを約束をした。なのでをフルコミットするという責任を感じている」とも語った。

さらに「（大谷を獲得できず）どんな状況になっていても、既存の主力組に加えてもっと（いい）選手を獲得しようと思っていた。そして、私たちは幸運なことに、ショウヘイの代役を考えなくてもよくなったね！ コミットするという約束を彼と結んだから、そのことに対して真剣に捉えている」と“有言実行”の理由を明かした。（Full-Count編集部）