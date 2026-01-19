＜大相撲初場所＞◇中日◇18日◇東京・両国国技館

【映像】客席で拍手するお笑いタレントの姿

天皇陛下が観戦される「天覧相撲」が行われ、天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが国技館の貴賓席にお座りになった。天覧相撲は2020年初場所以来6年ぶり。そんな中、館内には“お坊ちゃま”お笑いタレントの姿が。拍手をしている様子がしっかりとカメラに抜かれ、視聴者はその姿に注目した。

天皇、皇后両陛下と愛子さまは17時頃に場内アナウンスで紹介されると、館内からは大きな拍手がわき起こった。観客の多くはスマホを貴賓席の方へ向け、撮影に興じていた。

満員御礼の観客が総立ちとなる中、ABEMAの中継カメラは“お坊ちゃまキャラとして知られる”お笑いタレントの姿を映した。

その人物とは東MAXことお笑いタレントの東貴博。父は昭和の名コメディアン・東八郎さんで、東は万札で汗を拭くギャグなど“ボンボンキャラ”で人気を博した。大の好角家としても知られている。

そんな東が館内で拍手する様子が中継カメラに抜かれると、実況を務めた元NHKの藤井康生アナウンサーは「東さんですね。今日は1万円札持ってないですね」と視聴者に紹介。一方、解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「ここで抜くかと思ってるかな？本人はわかってないか」と笑っていた。

この突然の光景に視聴者も「突然の東マックス草」「東MAXｗｗ」「めっちゃ東MAXやん」「東MAX w」「拍手してる」などと盛り上がりを見せていた。（ABEMA/大相撲チャンネル）