世界で最も権威があるボクシング専門誌「ザ・リング」が１９日、２０２５年の年間表彰候補を発表。「ファイター・オブ・ザ・イヤー」（年間最優秀選手）の候補に、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が選出された。各賞は日本時間３１日に発表される。

同賞の候補者は、井上、ディミトリー・ビボル（ロシア）、テレンス・クロフォード（米国）、ジェシー“バム”ロドリゲス（米国、帝拳）、ファビオ・ウォードリー（英国）の５人。井上が選出されれば、２３年以来２度目の受賞となる。

井上は２０２５年、１月に金芸俊（韓国、４回ＫＯ勝ち）、５月にラモン・カルデナス（米国、８回ＴＫＯ勝ち）、９月にムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン、１２回判定勝ち）、１２月にアラン・ピカソ（メキシコ、１２回判定勝ち）と年間４試合すべて勝利。４団体統一王座の年間４度防衛は史上初。全団体統一王座の年間４度防衛は、２団体時代の７６年ムハマド・アリ（米国）以来の偉業となった。また、カルデナス戦で世界戦通算２３ＫＯ勝利の単独史上最多記録を樹立し、ピカソ戦で単独史上最多の世界戦２７連勝とした。

ほか、各賞の日本選手関連のノミネートは以下の通り。

▽「ファイト・オブ・ザ・イヤー」（年間最高試合賞） 井上―カルデナス戦、寺地拳四朗―ユーリ阿久井政悟戦（３月、寺地の１２回ＴＫＯ勝ち）

▽「ノックアウト・オブ・ザ・イヤー」（年間最高ＫＯ試合賞） ブライアン・ノーマン・ジュニア―佐々木尽戦（６月、ノーマンの５回ＫＯ勝ち）、ロドリゲス―フェルナンド・マルティネス戦（１１月、ロドリゲスの１０回ＴＫＯ勝ち）

▽「ラウンド・オブ・ザ・イヤー」（年間最高ラウンド賞） 堤聖也―比嘉大吾戦（２月、引き分け）の第９ラウンド、寺地―ユーリ阿久井戦の第１２ラウンド

▽「アップセット・オブ・ザ・イヤー」（年間最高番狂わせ試合賞） リカルド・サンドバル―寺地（７月、サンドバルの判定勝ち）

▽「フィーメールファイター・オブ・ザ・イヤー」（女子年間最優秀選手） 晝田（ひるた）瑞希（三迫）

▽「トレーナー・オブ・ザ・イヤー」（年間最優秀トレーナー賞） 井上真吾（井上尚弥のトレーナー）、ルディ・エルナンデス（中谷潤人、ロドリゲスのトレーナー）

▽プロスペクト・オブ・ザ・イヤー（年間最有望選手賞） 堤麗斗（志成）

◆「ザ・リング（Ｔｈｅ Ｒｉｎｇ）」 １９２２年、米国で創刊されたボクシング専門誌。ボクシング界でも最も歴史と権威がある雑誌とされ「ボクシングのバイブル（聖書）」とも称される。創刊当初から独自に認定した王者にベルトを授与。１９２４年から独自のランキングを選定。１９２８年には年間最優秀選手賞などを創設。２０２３年の年間最優秀選手に、井上尚弥が日本人として初めて選出された。２０２２年１１月に紙媒体の発行を終了し電子版のみとなったが、２０２４年１１月にサウジアラビ総合娯楽庁トゥルキ・アラルシク長官が同誌を買収し２５年１月号から紙媒体の発行が復活した。