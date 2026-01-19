今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月19日（月）〜1月25日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月19日（月）〜1月25日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
今週は驚くような話を聞くなど、心が落ち着かない様子。相手の話をじっくり聞くと、理解することはできるようです。何かアドバイスをするというよりは、最後まで受け止めてあげるほうがいいかも。恋愛面は、非現実的な空間やレジャー施設などに出かけてみると◎ 刺激を受けて2人の関係も良好に。
★ワンポイントアドバイス★
自分の気持ちに素直になってみて。思い切って家族などに想いを伝えてみると、案外受け入れてくれるかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
