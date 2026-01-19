本日の予定【経済指標】
【日本】
機械受注（11月）08:50
予想 -5.1% 前回 7.0%（前月比)
予想 5.1% 前回 12.5%（前年比)
鉱工業生産（確報値）（11月）13:30
予想 -2.6% 前回 -2.6%（前月比)
予想 -2.1% 前回 -2.1%（前年比)
予想 N/A 前回 3.3%（設備稼働率・前月比)
【英国】
ライトムーブ住宅価格（1月）09:01
予想 N/A 前回 -1.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.6%（前年比)
【中国】
実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）11:00
予想 4.6% 前回 4.8%（前年比)
予想 1.1% 前回 1.1%（前期比)
小売売上高（12月）11:00
予想 1.1% 前回 1.3%（前年比)
予想 N/A 前回 4.0%（年初来・前年比)
鉱工業生産指数（12月）11:00
予想 5.0% 前回 4.8%（前年比)
予想 N/A 前回 6.0%（年初来・前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（12月）19:00
予想 2.0% 前回 2.0%（前年比)
予想 2.3% 前回 2.3%（コア・前年比)
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（12月）22:30
予想 -0.4% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.2%（前年比)
※予定は変更することがあります
機械受注（11月）08:50
予想 -5.1% 前回 7.0%（前月比)
予想 5.1% 前回 12.5%（前年比)
鉱工業生産（確報値）（11月）13:30
予想 -2.6% 前回 -2.6%（前月比)
予想 -2.1% 前回 -2.1%（前年比)
予想 N/A 前回 3.3%（設備稼働率・前月比)
【英国】
ライトムーブ住宅価格（1月）09:01
予想 N/A 前回 -1.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.6%（前年比)
【中国】
実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）11:00
予想 4.6% 前回 4.8%（前年比)
予想 1.1% 前回 1.1%（前期比)
小売売上高（12月）11:00
予想 1.1% 前回 1.3%（前年比)
予想 N/A 前回 4.0%（年初来・前年比)
鉱工業生産指数（12月）11:00
予想 5.0% 前回 4.8%（前年比)
予想 N/A 前回 6.0%（年初来・前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（12月）19:00
予想 2.0% 前回 2.0%（前年比)
予想 2.3% 前回 2.3%（コア・前年比)
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（12月）22:30
予想 -0.4% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.2%（前年比)
※予定は変更することがあります