【日本】
機械受注（11月）08:50
予想　-5.1%　前回　7.0%（前月比)
予想　5.1%　前回　12.5%（前年比)

鉱工業生産（確報値）（11月）13:30
予想　-2.6%　前回　-2.6%（前月比)
予想　-2.1%　前回　-2.1%（前年比)
予想　N/A　前回　3.3%（設備稼働率・前月比)

【英国】
ライトムーブ住宅価格（1月）09:01
予想　N/A　前回　-1.8%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.6%（前年比)

【中国】
実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）11:00
予想　4.6%　前回　4.8%（前年比)　
予想　1.1%　前回　1.1%（前期比)

小売売上高（12月）11:00
予想　1.1%　前回　1.3%（前年比)
予想　N/A　前回　4.0%（年初来・前年比)

鉱工業生産指数（12月）11:00
予想　5.0%　前回　4.8%（前年比)　
予想　N/A　前回　6.0%（年初来・前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（12月）19:00
予想　2.0%　前回　2.0%（前年比)
予想　2.3%　前回　2.3%（コア・前年比)

【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（12月）22:30
予想　-0.4%　前回　0.1%（前月比)　
予想　2.2%　前回　2.2%（前年比)

※予定は変更することがあります