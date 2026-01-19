日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いたピュアラブストーリー『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』（テレ東系）。主演の赤楚衛二演じる長谷大河と恋に落ちる大学院生のパク・リンを演じているのは、IZ*ONE出身のカン・へウォンだ。日本の地上波ドラマ初出演の心境について話を聞いた。

ーー日本の地上波ドラマ初出演となる今回のオファーを受けたときの心境を教えてください。

カン・へウォン：日本のドラマは初めてということで、いろいろと気を配らなければいけないことがたくさんあるだろうなと思いましたが、それと同時にとても期待感がありました。

ーードラマのストーリーについてはいかがですか？

カン・へウォン：最初に台本を読んで、すごくワクワクしましたし、私自身もときめくような気持ちになりました。ドラマで描かれているそれぞれのキャラクターのいろいろな感情だったり、夢を追いかけていく中で起きる出来事に共感する部分もありました。

ーー本作では、ヒロインという大役を担われています。

カン・へウォン：私が演じるパク・リンは韓国から日本に留学している大学院生という設定なので、日本語を話す役なんです。日本語もある程度できなければいけなかったので、とにかく頑張ろうと思っていました。

ーー言語の壁があると、役作りもなかなか大変そうです。

カン・へウォン：そうですね。役作りについては、自ら考えるところもありましたし、監督と話し合いながら作っていくところもありました。リンは、自分のことを包み隠さず、素直に自分のことを表現できる人物だと思ったので、そこを意識しながら演じました。

ーー長谷大河役の赤楚衛二さんの印象を教えてください。

カン・へウォン：赤楚さんは目がとても綺麗です。一緒にお芝居をしていて、とても楽しいです。いつも冗談を言ってくれたりするので、私も気楽にいることができて、楽しく過ごすことができました。

ーーIZ*ONEとしての活動を終えてから約5年が経ちますが、この5年を振り返っていかがですか？

カン・へウォン：自分の過去を振り返ると、本当にいろんな感情が湧いてくるんですよね。IZ*ONEの活動にも同じことが言えます。もっとうまくやれたらよかったなとも思うこともありますが、一方で本当に楽しい時間を過ごせたので、素晴らしい経験だったと思っています。

ーー今回の『キンパとおにぎり』を経てお仕事の幅も広がったと思います。今後のご自身のビジョンについても教えてください。

カン・へウォン：日本のドラマに出演するのは今回が初めてでしたが、現場の雰囲気がとても良かったですし、私自身も心から楽しむことができました。また日本のドラマに出演できるチャンスがあれば、ぜひ挑戦したいと思います。

（取材・文＝宮川翔）