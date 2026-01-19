久保建英がバルセロナ戦で重傷か…左太もも痛めて起き上がれず、担架車両で無念の交代
ソシエダ所属の日本代表MF久保建英が18日、ラ・リーガ第20節バルセロナ戦の後半21分に左ハムストロングを痛めてピッチに倒れ込み、負傷交代を強いられた。痛めた後は立ち上がれないまま担架車両でピッチを引き上げており、重い肉離れとみられる。
負傷が起きたのは1-0でリードした後半21分、久保はカウンターの局面で相手の最終ライン裏にスプリントを仕掛け、FWミケル・オヤルサバルのロングスルーパスを追いかけたが、敵陣に入ったところで左太もも裏を押さえて転倒。そのまま仰向けでピッチに倒れ込み、同24分に担架車両に乗せられてフィールドを後にした。
久保はウインターブレイク明けで新年に入って以降、4日の第18節A・マドリー戦で89分間、9日の第19節ヘタフェ戦で90分間、13日の国王杯オサスナ戦で120分間出場。ほぼフル稼働が続いていたなか、長期間の戦線離脱が避けられない情勢となった。
負傷が起きたのは1-0でリードした後半21分、久保はカウンターの局面で相手の最終ライン裏にスプリントを仕掛け、FWミケル・オヤルサバルのロングスルーパスを追いかけたが、敵陣に入ったところで左太もも裏を押さえて転倒。そのまま仰向けでピッチに倒れ込み、同24分に担架車両に乗せられてフィールドを後にした。
久保はウインターブレイク明けで新年に入って以降、4日の第18節A・マドリー戦で89分間、9日の第19節ヘタフェ戦で90分間、13日の国王杯オサスナ戦で120分間出場。ほぼフル稼働が続いていたなか、長期間の戦線離脱が避けられない情勢となった。