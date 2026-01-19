野球の世界一を決めるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)開幕まで45日。本大会へ向けて続々と侍ジャパンのメンバーが決まっていくなか、日本テレビ系「Going! Sports&News」では野球解説者の五十嵐亮太さん、さらに井端弘和監督と2013年大会で共闘した松井稼頭央さんが対談。連覇を目指す戦いを前に、大舞台について熱く語りました。

ドジャースの大谷翔平選手やエンゼルスの菊池雄星投手などスター選手が集う日本の侍ジャパンですが、今大会はライバルチームもスーパースターが数多く出場します。

なかでも五十嵐さんが注目したのは、前回大会でプールD敗退を喫したドミニカ共和国と、準優勝の野球大国アメリカ。

ドミニカ共和国にはメジャーの若きスター選手で、26歳ながら通算183本塁打をマークしているブルージェイズのウラジーミル・ゲレーロJr.選手、走攻守が光るパドレスのフェルナンド・タティスjr.選手などが名を連ねます。

準々決勝または準決勝で日本とも対戦する可能性があり、五十嵐さんは「(パドレスの)マチャド選手や、(メッツの)ソト選手も…こんな選手たちが上位にいる。破壊力抜群の打線ですよ」と驚異的な選手がそろうチームを高く評価しました。

また五十嵐さんは「決勝は多分アメリカが進みます。ピッチャーがどれだけそろうかがアメリカ代表のポイントで、今回スキーンズとスクーバルが入ったのがすごく大きい。サイ・ヤング賞2人ですよ」と解説。

アメリカの投手陣は今大会、最速165キロで昨季サイ・ヤング賞に輝いたタイガースのタリック・スクーバル投手、最速164キロで同じくサイ・ヤング賞を受賞したパイレーツのポール・スキーンズ投手のほか、ドジャースで昨季限りでの現役引退を表明していたクレイトン・カーショー投手が電撃復帰。強力な投手たちがメンバー入りしています。

これら投手陣に対し、松井さんは「たぶん初見では(打つのが)なかなか厳しい」とコメント。五十嵐さんは「100マイル(約160キロ)をバンバン投げるピッチャー。その2人がいるので間違いなく決勝に行きます」と予想しました。

さらにアメリカは投手だけでなく、打者もスーパースターぞろい。昨季ア・リーグMVPであるアーロン・ジャッジ選手がキャプテンを務めます。さらに捕手ながら昨季60本塁打を放ったマリナーズのカル・ローリー選手、大谷選手をおさえ本塁打王となったフィリーズのカイル・シュワバー選手などが出場予定。これには思わず五十嵐さんが「えげつないっすよ」、松井さんも「えぐいなぁ」と言葉を漏らしました。

松井さんが「ジャッジが先頭に立って『WBCに出場する』と言ってくれたことは大きいと思いますよね、キャプテンシーも含めて」と話すと、五十嵐さんも「アメリカを代表するバッターですし、彼の場合は人格者。『彼についていこう』『一緒に頑張ろう』と思う選手は多いと思うんですよね」とキャプテンを務めるジャッジ選手の影響力を語り、「打線でいったら世界ナンバーワン」と絶賛しました。

そのうえで、侍ジャパンは連覇できるのか。優勝確率を2人に聞くと、松井さんは「70％」、五十嵐さんは「65％」と高確率で頂点に立つと回答。

松井さんは「相手チームのレベルも上がってきている。そこの難しさもある」と答え、五十嵐さんは「各国の戦力を見たときに冷静な分析だと思う。これで日本が優勝したらとてつもないです」とコメントしました。

(1月17日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再編集)