「お茶！」と叫ぶだけだった息子が激変！ 夫の「男が家事なんてみっともない」に、妻が痛烈に反論！

息子夫婦が泊まりで遊びに来る度に自分の息子の成長ぶりに圧倒されることも。

今まで家にいた時には何もできなかった息子が育児や家事まで率先して動くように。

今回は友人のAさんから聞いた思わず嫁に感謝したくなるそんなエピソードをご紹介します。

思わず感謝！！ 息子の成長！ 育て直してくれた嫁！

お嫁さんは「しつけが大変でした」と笑いながら話してくれたそうですが

彼女のおかげで何もできなかった息子が成長できたことは素敵なことだと思いました。

【体験者：50代・女性主婦、回答時期：2025年11月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：momobuta

FTNコラムニスト：Kiko.G

嫁姑問題をメインテーマにライター活動をスタート。社宅生活をしていた経験から、ママ友ネットワークが広がり、取材対象に。自らが離婚や病気を経験したことで、様々な悩みを持つ読者を元気づけたいと思い、自身の人脈や読者の声を取材し、記事として執筆。noteでは、糖尿病の体験記についても発信中。