ロッチ・中岡創一がインスタグラム更新

米プロバスケットボール（NBA）のレイカーズ・八村塁に強力援軍が現れた！？ 人気芸能人がインスタグラムで現地観戦を報告。ファンの間に反響が広がっている。

八村の両サイドで、人気芸能人が笑みを浮かべていた。

お笑いコンビのロッチ・中岡創一は日本時間17日にインスタグラムを更新。「出川さんと正月旅行の中岡 今回のロサンゼルス旅行のメインイベント レイカーズの試合！ 大逆転の試合で大興奮！ なんとなんと八村塁選手にお時間頂き会えました〜！！！」とつづり、自身と八村、お笑いタレント・出川哲朗との3ショットを公開した。

意外な組み合わせに、ファンからは様々なコメントが寄せられた。

「最高なメンバー」

「すごい図！！」

「わああ 凄い最高の時間」

「すごーい、豪華すぎる」

「これはスペシャルですね！！！！！！！！！」

「このまんまロケみたいな旅だねぇ〜」

八村はふくらはぎの肉離れにより昨年末から欠場していたが、13日（日本時間14日）に復帰していた。



