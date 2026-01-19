レイカーズの八村塁【写真：ロイター】

ロッチ・中岡創一がインスタグラム更新

　米プロバスケットボール（NBA）のレイカーズ・八村塁に強力援軍が現れた！？　人気芸能人がインスタグラムで現地観戦を報告。ファンの間に反響が広がっている。

　八村の両サイドで、人気芸能人が笑みを浮かべていた。

　お笑いコンビのロッチ・中岡創一は日本時間17日にインスタグラムを更新。「出川さんと正月旅行の中岡　今回のロサンゼルス旅行のメインイベント　レイカーズの試合！　大逆転の試合で大興奮！　なんとなんと八村塁選手にお時間頂き会えました〜！！！」とつづり、自身と八村、お笑いタレント・出川哲朗との3ショットを公開した。

　意外な組み合わせに、ファンからは様々なコメントが寄せられた。

「最高なメンバー」
「すごい図！！」
「わああ　凄い最高の時間」
「すごーい、豪華すぎる」
「これはスペシャルですね！！！！！！！！！」
「このまんまロケみたいな旅だねぇ〜」

　八村はふくらはぎの肉離れにより昨年末から欠場していたが、13日（日本時間14日）に復帰していた。

（THE ANSWER編集部）