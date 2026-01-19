明日20日は北日本で雪や吹雪となり、21日から25日頃は日本海側の広範囲で雪や風が強まるでしょう。雪雲は、西日本の太平洋側にかけても度々流れ込みます。普段、雪があまり降らない地域でも大雪になる所があるでしょう。雪が長く続き、交通や生活への影響が大きくなるおそれもあります。

日本海側 山陰など西の平地も大雪のおそれ 太平洋側にも雪雲流入

今日19日(月)は、西日本を中心に春の空気に覆われますが、その先は状況が一変しそうです。





明日20日(火)は、北海道と東北で雪の降り方が次第に強まるでしょう。風も強まり、吹雪により見通しが悪くなりそうです。21日(水)以降は、強い冬型の気圧配置となり、平地で雪の目安となる寒気(上空1500m付近でマイナス6℃以下)が南下します。さらに、大雪の目安となる強い寒気(上空1500m付近でマイナス12℃以下)が、西日本まで度々流れ込むでしょう。日本海側では雪の範囲が広がり、山陰をはじめ西日本でも積雪が一気に増える所がありそうです。普段、雪の少ない東海や西日本太平洋側にも断続的に雪雲がかかります。平地でも大雪になる所があるでしょう。改めて、車の冬装備や除雪グッズなど、確認しておくと良さそうです。なお、風の向きの変化に伴い、雪が強まるエリアも日ごとに変わるでしょう。気象情報をこまめにチェックしつつ、時間に余裕を持った行動を心がけてください。大雪は、25日(日)頃にかけて長引くことが予想され、厳しい寒さも続くでしょう。大雪や低温によって、交通に加えて生活にも影響が出てくるおそれがあります。

予想される雪の量

明日20日午前6時から21日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

北海道地方:40センチ

東北地方:50センチ

その後、21日午前6時から22日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

北海道地方:40センチ

東北地方:70センチ

関東甲信地方:40センチ

北陸地方:70センチ

東海地方:40センチ

近畿地方:50センチ

中国地方:40センチ

その後、25日頃まで寒気が居座り、北日本から西日本の日本海側を中心に積雪がさらに増えそうです。

風雪・大雪・低温に伴うリスクと備え

風雪や大雪、低温によって以下のような影響が出るリスクがあります。

(1)停電(倒木や雪の重みで電線が切れることで発生する恐れがあります。)

停電に備えて、懐中電灯や防寒着、毛布などを準備しておくと良いでしょう。

また、電源を確保するためのモバイルバッテリーも用意しておくと安心です。

(2)水道凍結(最低気温がマイナス4℃以下になる時や真冬日が続いた時に凍結する可能性があります。)

事前に、水道管の中から、水を抜いておきましょう。また、屋外で、むき出しになっている水道管やメーターは、発泡スチロールなどの保温材を使って、専用テープでしっかりと巻き、保温しておいてください。断水に備えて、飲料水や生活用水も用意しておくと良さそうです。

(3)商品の品薄(交通網マヒによる物流遅延により発生する可能性があります。)

事前に食料品は少し多めに買い、暖房用の燃料も少し多めに確保しておくと安心です。