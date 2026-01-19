「自分が嫌い」な人が絶対にしてはいけないNG思考…メンタルが一瞬で整う“魔法の質問”ベスト1

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で幸せを呼び込む言葉』（ダイヤモンド社）など、累計33万部を突破した人気シリーズの原点、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）です。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。

自分を嫌いにならない方法

今日は「自分を嫌いにならない方法」についてお話ししたいと思います。

よく「自分のことが嫌いで、そのことばかり考えてしまって嫌になります」という悩みをお持ちの方がいらっしゃいます。「自己肯定感の基本」というのは、いかに「自分が好きになれない」という気持ちから離れるか、という点にあると思うのです。

自分のことが嫌いなままだと、どうしてもその思いが頭にこびりついて、何をしても自信が持てなかったり、逆に「すごいことをしないと価値がない」と焦って空回りしてしまったりします。それでは生きづらいですよね。

それなりの自己肯定感は必要ですが、この自己肯定感がなぜ難しいかというと、「実体がつかみにくいから」という面があります。

自己肯定感の「最終形」とは？

「あの人は自己肯定感が高いな」と他人を見て思うことはあっても、「じゃあ、その人に会って私にないものは何？」と考えると、よくわからなくなってしまいます。何をすればいいのかわからず、いつまでも自分を好きになれずに悩んでしまう……今の世の中にこれだけ関連本があふれているのも、そうした理由からでしょう。

私が自分なりに考えてたどり着いた結論は、「自分の人生の邪魔にならない程度に、自分のことが肯定できればいい」ということです。もっと言えば、自己肯定感の「最終形（一番高い状態）」とは、「自己肯定感のことなんか考えたこともない」という状態だと思っています。

自分の性格やあり方について悩んで足を引っ張られない、それが一番大事なことです。

「自分は悪いやつじゃない」と思えれば合格

では、その状態になるために何が必要か。私はこう考えています。

「自分のことが、決して『悪いやつ』ではないな」と思えたら、それで十分。

「自分のことが好きか嫌いか」と考えると難しくなります。「大好き！」という強い感情は別として、「よくわからないけれど、この人は悪い人じゃないよね」と思える相手なら、それはある意味「好き」の範疇に入りますよね。自分自身に対しても、そのレベルでいいのです。

メンタルが一瞬で整う“魔法の質問”ベスト1

一度、自分自身に問いかけてみてください。

「あなたは、自分のことを悪人だと思いますか？」

もしここで、「自分は悪いやつではないな」と思えたら、そのままで大丈夫です。そこそこ自分のことが好きだと思っていい。それ以上の高いハードルを課す必要はありません。これだけで、自己肯定感の悩みに足を引っ張られずにやっていけるはずです。

「悪いやつ」にならないためのシンプルな習慣

もし「自分は悪いやつかもしれない」と思ってしまうなら、おそらく具体的な理由があるはずですから、そこだけを直せばいい話です。ただ、そもそも「自分は悪いやつかも」と自覚して悩める人は、本当の悪人ではないことのほうが多いですけどね。

では、どうすれば「自分は悪人じゃない」と胸を張って思えるのか。それは、私がいつも大切にしている「誠実でいること」に尽きます。

特別すごいことをする必要はありません。以下のような普通のことができていればいいのです。

●人を陥れようとしない

●人を騙そうとしない

●できないことは「できない」、できることは「できる」と言う

●約束を守ろうとする

●悪いと思ったら謝る

●何かしてもらったら「ありがとう」と言う

●挨拶をする

これらができていれば、あなたは絶対に「悪いやつ」ではありません。

生きづらさはふっと和らぐはず

こうした当たり前の誠実さを持っていれば、あなたは「この世にいていい存在」ですし「幸せになっていい存在」なんです。

自己肯定感が低くて生きづらさを感じている方は、まず最初の目標として、この「自分は悪いやつじゃないな」と思えるラインを基準にしてみてはいかがでしょうか。

「自分は悪いやつじゃないよね」と時おり思い出してあげるだけで、生きづらさはふっと和らぐはずですよ。

