湿度の黄金比を保つ、手頃で最強な「綿」の活用術

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

ハイテク繊維に潜む「湿度の落とし穴」

近頃は、発熱・蓄熱機能、接触冷感機能のある化学繊維を用いたオーバーレイも登場しています。

季節によっては助かる場面もあるでしょうが、私自身がいろいろ試してみたところ、湿度をうまくコントロールできている製品はありませんでした。

睡眠のプロが「天然素材」の呼吸を推奨する理由

湿度コントロールに優れているのは、化学繊維ではなく天然繊維のオーバーレイ。なかでもオススメしたいのはウール（羊毛）とムートン（羊革）です。

しかし、ここでは値段がより手頃な天然素材のオーバーレイとしてポピュラーな綿製について紹介しましょう。綿製はナチュラルな吸湿・発散性があるうえに、洗濯機で洗えますから、清潔に使えます。

極上の肌触りを再現する「太陽の魔法」

それでも綿製オーバーレイを快適に使うには、「天日干し」が欠かせません。外気にしばらく晒してカラッと仕上げると、その夜の寝心地は格別です。

洗ってしっかり乾かしたTシャツを素肌で着るような気持ちよさで、きっとクセになります。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）