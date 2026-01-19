2026年1月13日、奈良市で韓国の李在明大統領を出迎える高市首相。この日、首相は通常国会冒頭で衆院を解散する意向を固め、自民幹部に伝えたことが分かった（写真：共同通信社）

衆議院の解散総選挙は1月27日公示、2月8日投開票の日程で行われることになりそうだ。1月23日の通常国会冒頭解散から投開票日まで16日間は戦後最短。奇襲攻撃で高市早苗首相は思惑通り圧勝できるのか──。「日刊ゲンダイ」第一編集局長の小塚かおる氏がレポートする。

冒頭解散はない…が覆った不意打ちと新党「中道改革連合」の破壊力

昨年末、年明けの通常国会召集日を1月23日とする政府方針が伝えられた時点で、ほとんどの与野党議員や政治記者らは「これで冒頭解散はない」と考えていた。

国会召集日に衆議院を解散して総選挙に臨むのなら、召集日を1月上旬〜中旬にしないと来年度予算の年度内成立が間に合わなくなるからだ。これは永田町関係者にとって“常識”で、「来年度予算については国民民主党が協力するから年度内成立は確実。予算成立後に訪米してトランプ大統領と会談し、解散は早くても4月以降」というのが既定路線だと誰もが思っていた。

だが、高市首相は身内の自民党内まで一泡吹かせる「不意打ち解散」の大博打に打って出た。野党の準備が進まないうちに……という下心があったのは間違いない。

ところが、その高市首相の上手を行く驚きの大博打に出たのが、立憲民主党と公明党だ。両党所属の衆議院議員が離党して、新党を結成するというのである。

立憲民主党の野田佳彦代表と公明党の斉藤鉄夫代表が1月12日に会談した際、「より高いレベルでの連携」という表現を使っていた。それが、まさかの新党だった。当初、「比例代表の統一名簿方式」と見られていたが、新党はさらに踏み込んだ形だ。

15日の党首会談で合意後、翌16日には新党の名称「中道改革連合」を発表。野田、斉藤の両代表が新党の共同代表になる見通しだ。目前に迫る総選挙については、公明党は小選挙区では候補者を立てず、新党の候補を支援する。その代わり、比例代表については1位が公明党候補となるとみられる。

衆院選の選挙協力で結成する新党の名称を「中道改革連合」と発表する、立憲民主党の野田佳彦代表（左）と公明党の斉藤鉄夫代表（写真：共同通信社）

公明党は昨年10月の連立離脱後も、自民党との選挙協力は白紙にするものの地域事情や人物本位で従来の関係を維持するとしていた。しかし、新党となれば話は別だ。自民党には激震が走っている。

「公明票が減るだけでなく、公明票が新党の候補に乗れば、例えば前回5000票差で勝っていても、今度は逆に行って来いで2倍の1万票差で敗れることになる。前回1万〜2万票差以下の人は厳しい」と中堅議員は青ざめる。

最大42議席が入れ替わる？公明票シミュレーションと「中道」軸の政界再編

すでに前回2024年総選挙の結果を基にしたさまざまなシミュレーションが報じられている。

時事通信によれば、公明票は各選挙区で1万〜2万票とされ、公明支持層の1万票が自民候補から次点だった立憲候補に流れたと仮定すると、35選挙区で当落が入れ替わる。自民97議席、立憲139議席となり、小選挙区の勝敗が逆転する結果になったという。

毎日新聞の同様の試算では最大42議席の当落が変わる。また、各選挙区で公明が獲得した比例票を基に試算したケースでは、自民86議席減という衝撃データも永田町に出回っている。

新党が目指す方向性は「生活者ファーストの視点」で、さらなる結集のため、立憲と公明だけでなく、自民や国民民主党など他党の議員にも呼びかけるという。

「自民党の中にも中道路線の議員はいる。日本の政界を『タカ派』『ハト派』『革新』みたいな感じで、右・中・左の3つに再編できたらいいんじゃないか」と、ある公明党関係者は話す。

新党結成は、直接的には、党勢低迷の2党が目前に迫る総選挙に慌てて、討ち死に覚悟の捨て身の戦略に出たようにしか見えないが、中長期的には、これが起爆剤となってドラスチックな政界再編につながる可能性がある。

日本維新の会と連立を組んだ高市政権は、かつての自公政権から大きく右寄りにシフトした。自維の連立合意文書には「9条改憲」「スパイ防止法の制定」「国家情報局創設」「防衛装備移転の『5類型』撤廃」「安保3文書の前倒し改定」などタカ派政策が満載だ。

高市早苗首相と会談後、記者団の取材に応じる日本維新の会の吉村洋文代表（2026年1月14日、写真：共同通信社）

これに対し、立公の一致する具体的な政策には、非核三原則の堅持、選択的夫婦別姓制度の導入、企業団体献金の規制強化などがある。いまだ派閥裏金事件の全容解明をせず「政治とカネ」問題がくすぶる自民と、所属議員に国民健康保険料の支払い逃れという「脱法行為」が発覚した維新。カネに汚い政権与党との対立軸になるだろう。

ただ、一般には「中道」という概念は分かりにくい。野田氏と斉藤氏は記者会見やテレビ出演時に「中道」について、

「国家やイデオロギーよりも、人権や平和や福祉、個人の尊厳を大事にする」

「対立点を踏まえて丁寧な議論で合意形成」

「力強い経済より、一人一人の生活に重点を置く」

などと説明していた。経済政策では両党が昨夏の参院選公約で打ち出した「消費税減税」を柱に盛り込むとみられる。

国家主義の高市政権に対し、生活者ファーストの新党。選挙における明確な争点にはなるが、投票日まで3週間だ。新党名もそうだが、どこまでそうした理念や政策が浸透するだろうか。特に無党派層を共感させられるかが焦点だ。

「経済後回し解散」に沸き起こる批判、党内根回し不足が生む亀裂も

一方、もうひとつの大博打である高市首相の冒頭解散。選挙に勝利し、政権基盤を強化するなどと語られているが、どんな理屈をつけようが「内閣支持率の高い今のうちに」が理由なのは誰の目にも明らかだ。

国会が始まれば、政権が火だるまになるような追及材料は山ほどある。高市首相の不用意な台湾有事発言に端を発した日中関係悪化により、中国はついにレアアースの対日輸出を制限してきた。

旧統一教会問題は韓国の捜査資料から、安倍晋三元首相を筆頭に、萩生田光一幹事長代行などとの親密な関係が改めてクローズアップされている。高市首相自らの政治資金問題もある。

国民が待ち望む物価高対策を遅らせる「経済後回し解散」と批判されても、来年度予算の年度内成立を放り出してまでも、今、急いで総選挙を断行する大義はあるのか。

これまで繰り返し強調してきた「経済対策最優先」との整合性も問われている。わずか1年4カ月で3度目の国政選挙のうえ、議員の任期を3分の2も残しての衆院選には多くの人が「なぜ今」と不思議がっている。有権者を納得させられる大義があるのかどうか。

自民党の地方議員からですら「もっと経済対策をやってくれると思っていたのに、期待外れでがっかり」という声がある。さらに深刻なのは、わずかの側近とだけ相談して冒頭解散を決めたことで自民党内を怒らせたことだ。

「選挙の責任者は幹事長。その幹事長に話していないとは、幹事長を信頼していないということ。鈴木俊一幹事長ははらわたが煮えくり返っているだろう」（自民ベテラン議員）

高市首相が衆議院の解散を検討していることについて、鈴木幹事長は17日に地元・岩手での講演で自ら「新聞報道で知った」と明かした。「温厚な鈴木俊一ですから、怒ったりしません」と笑いに変えていたが、あえてそう発言したことに本音が透けて見える。

首相官邸に入る自民党の鈴木俊一幹事長（2026年1月14日、写真：共同通信社）

麻生太郎副総裁も首相の解散判断について16日、「首相の専権事項で、脇役が何か言う話ではない。今のタイミングが解散時期として一番だと思われたのだろう」と語っていたが、選挙前に党内がガタガタするのを避ける意図だろう。

「トランプのように？」強権イメージが生む反発と熱狂の内実

就任前から高市首相は師と仰ぐ安倍元首相の路線や手法を模倣してきた。第2次安倍政権でも2014年に不意打ち解散が行われた。2017年は臨時国会の冒頭解散だった。

2017年9月25日、衆院解散を表明する安倍晋三首相（写真：共同通信社）

安倍氏が自ら「国難突破解散」と名付け、少子化対策や北朝鮮の脅威を大義にしたが、森友・加計問題の追及逃れが実態だ。不意打ちだけでなく、国会での追及逃れも安倍氏の模倣なのである。

だが、「違いますよ。安倍政権では2カ月前から解散の可能性が知らされ、準備を進めることができました」と選挙に精通する自民党関係者は吐露する。

唯我独尊の高市首相。高支持率をバックに全能感に浸っているのか。身内の自民党執行部さえ欺いて独裁者になろうとしているのか。安倍氏の模倣だけでなく、トランプ大統領のようになりたいのか。

自民党が独自で行った情勢調査で260議席という数字が独り歩きしているが、高市首相が狙っているのは単独過半数（233議席）を大きく上回る圧倒的な強さを見せて勝利することだ。「サナ活」ブームを引っ張って、選挙期間中に熱狂を生むのかどうか。

しかし、自民党の政党支持率は石破政権時代と比べ横ばいか微増で、高い内閣支持率とは大きなギャップがある。高市人気とはいえ、自民党に票が大きく上積みされるのだろうか。

高市ブーム、自民への低い支持、立公の新党と政界再編……。変数が多すぎて、現時点では正直、予想が立てられないが、野党を蹴散らそうとして奇襲攻撃をかけた高市首相の思惑通りにはならない可能性もある。

首相官邸に入る高市早苗首相（2026年1月16日、写真：共同通信社）

小塚 かおる