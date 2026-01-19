豊臣秀吉の弟の死後に訪れた「歴史の大転換」この男が長生きしていれば「江戸時代」はなかった

秀吉の弟で補佐役だっただけではない。秀長は秀吉の無二の信頼を得、家康はじめ数々の大名に頼られた戦国きっての名武将だった。

時代考証者が語らったスペシャル対談！

くろだ・もとき／'65年東京都生まれ。駿河台大学教授。著書に『羽柴秀長の生涯 秀吉を支えた「補佐役」の実像』、『羽柴秀吉とその一族 秀吉の出自から秀長の家族まで』など多数

しば・ひろゆき／'73年東京都生まれ。東洋大学・駒澤大学非常勤講師。著書に『羽柴秀長 秀吉の天下を支えた弟』『織田信長 戦国時代の「正義」を貫く』など多数

前編記事『「田原俊彦と松田聖子を同時に招くようなスゴ技」豊臣秀長の《天下一の宴会部長》だった【大河ドラマ『豊臣兄弟！』】より続く。

長生きしていれば「江戸時代」はなかった

黒田 また、秀長は、秀吉側近の石田三成ら奉行たちの調整役・まとめ役も担っていました。いわば秀吉の政務官である奉行たちは、世代的に若く、秀吉とは親子ほど違う。彼らは、しばしば叱責を恐れて、不都合な案件を秀吉に報告しないことがある。そうした場合、現場から秀長に「何とかしてほしい」と持ち込まれ、秀長が担当する形で上申させ、秀吉から「秀長に任せよ」と命が出て、問題が解決することも多かった。

天正19（1591）年に秀長が亡くなると、こうした役割を担える人物がほぼいなくなりました。その結果、たとえば朝鮮出兵（文禄元〈1592〉年〜）の戦況が、国内にいる秀吉に正確に伝わらなくなる。担当者の失態を許さない秀吉の性格もあって、報告が歪み、トップの判断が狂い、内部対立が激化していきました。

柴 秀長の死後、役割を継いだのは秀吉の甥の秀次ですが、彼も秀吉とは親と子ほどの世代差があり、経験も不足していた。秀長の代わりには、荷が重すぎた。

黒田 そこで秀吉が頼ったのが家康、前田利家、浅野長政らです。ここで家康が豊臣政権に深く参加するようになります。彼らは秀吉と同世代で、秀吉の若い側近奉行たちに率直に意見を言え、秀吉本人にも直接物が言えた。

柴 家康や利家がいてこそ、政権が安定して運営されるわけですね。

黒田 逆に言えば、秀長が早逝しなければ、秀次が秀吉の次の当主となり、秀長に支えられながら、秀吉の実子である秀頼が成人するまで務める。

その間に若い側近奉行たちも年齢を重ね、秀頼を補佐できる体制が整ったはずです。

秀頼を補佐するため秀長の死後にできた「五大老」という仕組みも、不要になります。

秀長の優れた人間力

柴 秀長が、家康と三成ら奉行との間の緊張関係をうまく調整したはずですし、家康も秀長とは良好な関係でしたから、政権を支える方向に動いたでしょうね。関ヶ原の戦いも、きっと起きなかった。

そもそも家康は一般的なイメージとは違い、秀吉存命中から天下を取ろうと考えていたわけではないですから。

黒田 ええ。羽柴一門を徳川が補う連合政権が、世代を超えて続いた可能性が高いです。

政権を下支えしていた秀長の死後、家康はじめ毛利や長宗我部ら、秀長が指南役を務めた大名たちが、秀長の死を悼んで供養を行っています。一周忌法要や月忌供養を、大大名が行うのは異例です。

柴 彼らといかに丁寧に関係を築いていたか、秀長の優れた人間力がよくわかるエピソードですね。

黒田 すでに我々は『豊臣兄弟！』の中盤までの脚本に目を通し、実際に何話か映像も拝見していますが、本当によくできていますね。

柴 はい。主役の仲野太賀さんはじめ豪華俳優陣の演技も素晴らしいです。

黒田 CGの技術も駆使されて迫力あるシーンが多く、視聴者も飽きずに最後まで楽しんでくださることでしょう。

柴 大河ドラマをきっかけに、多くの方が戦国時代、そして人物たちに興味を持つ。その結果研究も進めば、これ以上のことはありません。

黒田 大河ドラマの放送中に、新史料が見つかることもありますよね。我々にとっては、それもたのしみの一つです。

「週刊現代」2026年1月19日号より

【もっと読む】2026年大河ドラマ『豊臣兄弟！』を観る前におさらい！兄・豊臣秀吉に天下を取らせた弟・秀長の超絶手腕

【もっと読む】2026年大河ドラマ『豊臣兄弟！』を観る前におさらい！兄・豊臣秀吉に天下を取らせた弟・秀長の超絶手腕