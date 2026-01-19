「大学出身の横綱」は輪島と大の里の2人だけ…八角理事長が語る「大学出が横綱になれない」理由

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

「バケモノ」だらけの相撲界

格闘技は、時にバケモノのような強者を生む。

たとえば、柔道。ロサンゼルス五輪金メダリストの山下泰裕・日本オリンピック委員会前会長は、全日本選手権を9連覇して引退するまで203連勝、対外国人生涯無敗のまま現役を終えた。「霊長類最強女子」と評されたレスリングの吉田沙保里さんは、世界大会16連覇、個人戦206連勝という記録を残した。

団体競技では、こうはいかない。

白と黒2つの碁石を袋に入れ、一つを取り出すとする。15回連続で白の碁石を引き出す確率は、3万2768分の1。プロ野球の開幕最多連勝記録は、1954年の西鉄と99年の中日が記録した11連勝だ。ところが、大相撲では初日から15日間の全勝優勝がまま起きている。

朝青龍の引退で、2010年から白鵬の一人横綱が始まり、白鵬が土俵に君臨し続けた。その白鵬の引退後、土俵は「次の絶対王者」を求め続け、混乱が続いてきた。22年は、年間6場所すべて異なる力士が優勝した。「連覇」をみると、21年秋場所と九州場所を制した照ノ富士から2場所連続優勝はなく、大の里がようやく25年春場所と夏場所を連覇した。白鵬引退後の「混乱期」から誕生した75代横綱大の里は、団体競技にはない格闘技特有の「絶対王者」として土俵に君臨する資格を得つつあるのかもしれない。

横綱の昇進条件は、横綱審議委員会の内規に定められている。ご存じ「2場所連続優勝、または、それに準じる成績」である。

江戸時代から数えて75人しかいない横綱。どんな力士が、綱に手が届くのか。

「常識人」は横綱になれない

近年の幕内の土俵は、外国人と大学相撲部出身者が席巻している。42人の幕内力士のうち、日本出身力士が30数人。その約半数が大学出だ。

ところが、横綱に限ると、日本大出身の54代輪島しかいなかった。大の里が史上2人目の大学出身横綱となったが、大学出身力士が幕内を席巻する中、「大学出は横綱になれない」が定説だった。

なぜ、大学出だと横綱になれないのか。常識が身についてしまうからだ。

「横綱は、みんな変わり者だよ。まともなのは、俺くらいだよ」

61代横綱北勝海の八角理事長が、冗談めかして語ったことがある。ただ--。

中学を出て入門した時、8歳上の兄弟子・千代の富士は、すでに三役経験もある気鋭の幕内力士だった。当時、千代の富士が飲んで部屋に帰ってくると、付け人たちはどんな夜中でも起きて、着物を畳むなど、身の回りの世話をしなければならなかった。その夜は、北勝海（当時のしこ名は本名の保志）の当番だった。

「おい。帰ってきたぞ」

布団の上から足を蹴飛ばされたのだが、北勝海はいびきを立てて寝たふりをし続けた。ぎゅっと目をつむりながら、こう念じていたという。

「冗談じゃない。俺は強くなるために、いま寝ているんだ。起きないぞ」

花瓶の水を顔にかけられたが、歯を食いしばって寝たふりを続けた。そんな裏話を、大笑いしながら披露してくれたが、「それを思うと、俺も変わっているのかなあ」と八角理事長。

