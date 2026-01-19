「60ドル（約9600円）の"サポーターチケット"は全体の1.6%しかない。これではまったく足りない。今回、FIFA（国際サッカー連盟）がW杯史上最高額のチケット価格を設定し、世界中で実に多くの人がこれに反対している。ここニューヨークでも、一般の人々が普通に買える価格にしてもらう必要がある」



ニューヨークの新市長ゾーラン・マムダニ（右）と妻のラマ・ドゥワジ photo by John Lamparski / Bloomberg via Getty Images





そう訴えたのは、2026年１月１日にニューヨーク新市長に就任したゾーラン・マムダニだ。インド人の両親のもとウガンダで生まれ、南アフリカを経て７歳の時にニューヨークに移住した現在34歳の政治家は、史上初のイスラム教徒のニューヨーク市長にして、一般市民の声を代弁する民主社会主義者である。そして、少年時代からアーセナルをサポートする大のサッカー好きだ──2012年にスペインのクラブ、レアル・オビエドが財政危機に陥った際、一部の株式を買い取って助けを申し出たこともあるほどの。

マムダニは続ける。

「我々が具体的に必要としているのは、"ダイナミック・プライシング"の廃止、チケットの再販の際の上限価格の設定、そして地元ファンへの15％のディスカウントだ。サッカーという美しいスポーツ（the beautiful game）は、万人のためのものだから」

これらは昨年９月に、当時はまだニューヨーク市長選への立候補者だった頃のマムダニが始めた署名運動、"強欲に終焉を"（Game Over Greed）が求めているものだ。富裕層だけでなく、一般的な市民が普通に心地よく暮らせるニューヨークの街を取り戻すとスローガンを掲げ、無料の市営バスの運営や公的な子供用の保険、市営のスーパーマーケットの設立、30ドルの最低賃金などの公約をもって市長選を勝ち抜いた彼は、自身が愛するスポーツに対しても同じ姿勢を貫いている。

「FIFAの公式サイトでチケットが再販される際、現状では価格の上限がない。つまり、60ドルで買ったチケットを6000ドル（約96万円）で売ることもできるわけだ」とマムダニは嘆く。

「また過去のW杯とは異なり、地域住民への割引チケットがない。そうなると、自分が住んでいる場所で世界最大のスポーツイベントが開催されているのに、チケットが高すぎて参加できないことになってしまう」

【「自宅を担保に借金しなければなくなる人も」】

マンハッタンの郊外、ニュージャージーのイースト・ラザフォードにあるニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムは今大会、決勝を含む８試合を開催するメイン会場のひとつだ。この地域に富裕層が多いのは確かだが、いかなる都市と同様に、普通の暮らしを送る人々が大多数だ。だがこのままでは、サッカーを愛する一般的な市民の多くが、近郊で行なわれている試合の観戦を、経済的な理由で断念せざるをえなくなる。

とはいえ、マムダニ市長にFIFAの強欲な動きを止めることはできるのだろうか。

「そう信じている。自分の立場を利用して、FIFAに働きかけていく所存だ」とマムダニは『CBS』の番組で語った。彼のインスタグラムのフォロワーは1100万人、Xのそれは100万人、TikTokのそれは300万人だ。

「クロアチア・サッカー協会によると、（このままダイナミック・プライシングが採用されると）今大会の決勝のチケットは最低でも4000ドル（約63万5000円）は下らなくなるという（1.6%しかないカテゴリー４を除く）。前回のカタール大会の５倍以上だ。そうなると、どうしても決勝を現地で観戦したいと思う一般人は、自宅を担保に借金しなければならなくなる人もいるだろう。

とにかく、まともな値段のチケットにしてほしい。前回、アメリカで開催された（1994年）大会の決勝は、カリフォルニアで開催され、最高でも200ドルしなかった」

マムダニ市長はフットボールに人々を団結させる力があることを知っている。それだけに、自身が市長を務める街で行われるこのせっかくの機会を、富裕層しか参加できないようなものにしたくないのだ。

彼にFIFAの考えを改めさせることができるかどうかはわからない──FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が顔色を窺い続けるドナルド・トランプ大統領には、その力がありそうだが、傲慢なビリオネアがそんなことをするとは考えにくい。それでも、"普通の人々"の代弁者であるニューヨーク新市長は訴え続けるだろう。

なお、欧州のサポーター団体『フットボール・サポーターズ・ヨーロッパ』の試算によると、ひとつの代表チームを初戦から決勝まで現地で観戦し続けたら、安く見積もって7000ドル（約111万円）はかかるとされている。日本の2024年の平均月収は40万円に満たないようだが、もしあなたたちの代表チームが決勝まで勝ち進めたら、３カ月分のサラリーを投じて追い続けても、価値はあったと感じるのだろうか。

【2026年W杯チケット価格表】

ちなみに、第３次抽選時点における日本代表の試合と決勝トーナメントのチケット価格は以下のとおり。グループステージの料金にばらつきがあるのは、FIFAが試合のランクをつけているからだ（SからDまで）。

６月14日（日）オランダ対日本／ダラス：ランクB

カテゴリー１（プレミアティア） ：600ドル（約９万6000円）

カテゴリー２（スタンダードティア） ：430ドル（約６万9000円）

カテゴリー３（バリューティア） ：220ドル（約３万5000円）

カテゴリー４（エントリーティア） ：60ドル（約9600円）

６月20日（土）チュニジア対日本／モンテレイ：ランクD

カテゴリー１（プレミアティア） ：450ドル（約７万2000円）

カテゴリー２（スタンダードティア） ：380ドル（約６万1000円）

カテゴリー３（バリューティア） ：140ドル（約２万3000円）

カテゴリー４（エントリーティア） ：60ドル（約9600円）

６月25日（木）日本対欧州プレーオフＢ勝者／ダラス：ランクC

カテゴリー１（プレミアティア） ：500ドル（約８万円）

カテゴリー２（スタンダードティア） ：400ドル（約６万4000円）

カテゴリー３（バリューティア） ：180ドル（約２万9000円）

カテゴリー４（エントリーティア） ：60ドル（約9600円）

ラウンド32

カテゴリー１（プレミアティア） ：610ドル（約９万7000円）

カテゴリー２（スタンダードティア） ：490ドル（約７万8000円）

カテゴリー３（バリューティア） ：235ドル（約３万8000円）

カテゴリー４（エントリーティア） ：60ドル（約9600円）

ラウンド16

カテゴリー１（プレミアティア） ：770ドル（約12万3000円）

カテゴリー２（スタンダードティア） ：605ドル（約９万6000円）

カテゴリー３（バリューティア） ：295ドル（約４万7000円）

カテゴリー４（エントリーティア） ：60ドル（約9600円）

準々決勝

カテゴリー１（プレミアティア） ：1440ドル（約22万9000円）

カテゴリー２（スタンダードティア） ：1015ドル（約16万1000円）

カテゴリー３（バリューティア） ：680ドル（約10万1000円）

カテゴリー４（エントリーティア） ：60ドル（約9600円）

準決勝

カテゴリー１（プレミアティア） ：3170ドル（約50万1000円）

カテゴリー２（スタンダードティア） ：2440ドル（約38万7000円）

カテゴリー３（バリューティア） ：920ドル（約14万6000円）

カテゴリー４（エントリーティア） ：60ドル（約9600円）

３位決定戦

カテゴリー１（プレミアティア） ：1125ドル（約17万9000円）

カテゴリー２（スタンダードティア） ：865ドル（約13万8000円）

カテゴリー３（バリューティア） ：455ドル（約７万3000円）

カテゴリー４（エントリーティア） ：60ドル（約9600円）

決勝

カテゴリー１（プレミアティア） ：8680ドル（約137万6000円）

カテゴリー２（スタンダードティア） ：5575ドル（約88万4000円）

カテゴリー３（バリューティア） ：4185ドル（約66万4000円）

カテゴリー４（エントリーティア） ：60ドル（約9600円）

※為替レートは2026年1月15日時点

（了）

【前編】を読む >>> FIFAがダフ屋化？ 北中米ワールドカップ決勝のチケット価格は最高で137万円超！ スタンドは富裕層だらけに...