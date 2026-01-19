「路上喫煙だけでなく勤務中に飲酒するケースも…」「気さくで助かる」ベトナム人ドライバー500人の採用を発表した《ヤマト運輸》で囁かれる、外国人スタッフの「リアルな評判」

前編記事『「社員と委託ドライバーの割合が1対1に…」《物流崩壊へのカウントダウン》業界大手の「ヤマト運輸」が抱える「切実な人手不足」』から続く。

新人ドライバーを襲った「悲劇」

ここ数年の間に退職者が相次いだことで、人手不足が深刻化している「ヤマト運輸」。そんな同社で増加傾向にあるのが、作業着姿などで、自前の軽バンに乗って配達する業務委託のドライバーだ。

しかし、社内の規則でクール便やコレクト（代引き）、荷物の集荷はすべて正社員のセールスドライバー（以下、SD）が担当しなければならない。

そのため業務委託のドライバーが多く在籍する営業所では、SDが自身の配達コースを回ったあとに、業務委託のドライバーが回ったコースでふたたび集荷と配達を行わなければならず、時間指定に間に合わないケースが頻発しているという。

この過酷な状況は、将来のヤマト運輸を背負って立つ若手社員にも暗い影を落としている。都内近郊の営業所に勤めるベテランSDの男性はこう嘆く。

「ちょうど2〜3ヵ月前かな？ ウチの営業所に新人が1人入ってきたんだけど、年末の繁忙期はボロボロでしたよ。昔だったら、仮に新人が配達しきれずに荷物を残しても、所長から『今のところ終わったら、新人の荷物片付けてやれ』と指示がとぶので、他のコースのSDたちがカバーできました。ただ今はそんな余裕もないので、どうなるかというと、新人が結局パンクしちゃう。配りきれずに戻ってきちゃうんです。

ブラックフライデーが始まってすぐのころも、新人は150個くらい荷物を残して帰ってきました。その荷物は借金のように上乗せされるので、もちろん翌日も配りきれない。それどころか、200個以上の荷物を残して帰ってきちゃったんです。

結局、他の営業所から応援を呼んでなんとか（残った荷物を）ゼロにしたんだけど、新人も責任を感じているのか、周囲に『もう辞めたいです』と漏らしているみたいで…。上はどう考えているか分かりませんが、現場はガタガタですよ」

外国人スタッフが破損したビールを飲んで…

ヤマト運輸は、同社の社員に対して「セールスドライバー採用に向けた『社員紹介制度』のご案内」と題したビラを配布している。そこには「紹介した友人・知人がSDに採用されたら10万円を支給する」と記載されているが、前出のベテランSDはこうぼやく。

「正直言って、もう今は新人を育てられる環境じゃないんですよ。昔は一人の人間が一つのコースを受け持って、なんとか頑張れば仕事を完遂できた。まずは新人に軽めのコースを配達させてみて、それができるようになってきたら、次はとなりのコースをやってみようと。みんなで新人を育成する余裕があったんです。

ただ今は、人がいないので業務委託のドライバーを頼りになんとか現場を回しているという状況。自分のぶんの荷物を配り終えるので精一杯なので、新人に仕事を教えている時間はないです」

人手不足の解決を図るヤマト運輸は、昨年11月にベトナム人運転手を約500人採用すると発表。同社はベトナムのFPTグループの教育機関と提携して希望者を募り、2027年からの採用を見込んでいるという。

だが、彼らがSDのような役割を担うわけではない。ヤマト運輸では、一般的に「ベース」と呼ばれる大型拠点で荷物が仕分けされ、各営業所に配送された後、SDが各家庭に配達を行なう。今回のベトナム人は、全国各地にあるベースを行き来する長距離の幹線輸送のドライバーとして採用されるという。

また、ベースには多くの外国人スタッフが勤務していることで知られる。同社にはパートを含めて、6132人の外国人スタッフが在籍しているが、ヤマト運輸の関係者によると、その大半がベースの荷物の仕分け作業に従事しているという。国籍別だと、ネパールやベトナム、バングラデシュやパキスタンなどが多いとされる。

しかし、彼らの評判は様々だ。都内のベース関係者は、「外国人の仕分けはとにかく適当なんですよ」と語る。

「外国人スタッフの荷物の取り扱いは、やっぱり雑ですよ。まあ確かに、ベースでさばく荷物の量は尋常じゃないし、急がないと終わらない時は、ほとんどの仕分けスタッフが雑に荷物を仕分けるし、中には放り投げる人も見受けます。だけど外国人は、平時からそんな感じで荷物を扱っている印象です。

実際に、作業中にたびたびワインや日本酒が割れて『損傷扱い』になっているし、過去に一度、24本入りのビールが入った段ボールが壊れてバラバラになった際は、それを飲んでしまう外国人がいて問題になったそうです。

さらに有明にある東京ベースでは、錦糸町や東陽町方面から毎日送迎バスが出ているのですが、帰りのバス待ちの際に路上でタバコをふかしている外国人もいて、施設内に『路上喫煙禁止』の張り紙が貼られています」

荷物の破損が起きる原因

だが、派遣会社を通じて都内各地のベース店で仕分けスタッフとして働いている男性が抱いている印象は違った。この男性は、「たしかに荷物の破損は定期的に起きていますが、これは現場を監督する社員の責任でもある」と語る。

「業務中はベルトコンベアーの上に、仕分ける荷物をボンボン置いていくのですが、社員はたまに見張りにくるだけで、レーンが荷物で溢れかえっても『作業を止めろ』と指示する人がいない時があるんです。

ただ、仕分け中は手元の作業に集中しているので、外国人スタッフもお構いなしに荷物をベルトコンベアーに置いていく。荷物がボトボトとレーンの下に落ちても、誰も止めないから破損が起きてしまうんじゃないかと思います。また外国人スタッフは気さくな人が多いので、『もう少し頑張りましょう』と声をかけてくれたりもします」

こうした状況について、ヤマト運輸の広報部に質問状を送った。ベトナム人の運転手、約500人の採用に至った経緯について聞くと、以下の回答があった。

「本取り組みは、宅急便などをご自宅にお届けする宅配ドライバーの採用ではなく、特定技能制度を活用してベトナム人の方々を『ターミナル間の輸送を担う大型トラックドライバー』として採用・育成するものであり、外国人ドライバーの採用・育成プラットフォームを構築し、社会的インフラとしての持続可能な物流の実現を目指しています。

トラック業界は50歳以上が約半数を占め、日本の大型トラックドライバーの平均年齢は、50.9歳と全産業と比べ6.8歳ほど高くなっており、29歳以下の若年層は全体の1割にも満たない状況にあるため、今後、定年退職などで日本の大型トラックドライバーは大幅に減少する見通しです。

物流業界全体における輸送力の維持・強化のためには、将来を見据えたうえで、国内外の意欲ある若年層を「ターミナル間の輸送を担う大型トラックドライバー」として育成していくことが求められており、社会課題解決につながる取り組みの一環となります。

本取り組みでは外国人ドライバーへの安全教育を徹底し、ベトナムで半年間、ヤマト運輸監修の安全基礎教育を行い、日本留学後に1年間、ヤマト運輸監修の安全応用教育により日本の交通ルールや技能などを学んでいただきます。

入社後には日本人ドライバーと同様にヤマト運輸の社内免許の研修・試験を受けていただき、合格してから拠点間輸送を担う大型トラックドライバーとして活躍いただく予定です。さらに、採用者には入社前の段階で、日本語だけでなく日本の文化を学習いただきます。当社は、多様な人々が活躍できる環境の整備を推進してまいります」

ベースで働く外国人スタッフの評判、またセールスドライバーの相次ぐ退職など、人手不足の現状についても質問すると、以下の回答があった。

「当社グループで外国籍の方々にご活躍いただいているのは事実ですが、詳細につきましては回答を差し控えさせていただきます」

人材不足の解決を図り、外国人材の積極的登用を進めるヤマト運輸。その選択は吉と出るか、凶と出るか。物流業界の雄、ヤマト運輸に今後も注目が集まる。

