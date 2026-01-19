ホロリと柔らか！ ハツ江おばあちゃんのラクラクつくりおき「鶏もも肉の角煮風」

料理を多めにつくってストックする「つくりおき」。時間のあるときにつくっておけば、毎日のごはんづくりがぐんとラクになります。

ハツ江おばあちゃんが教えるつくりおきは、ビギナーでも簡単にできるものばかり。ほどよい量で味も軽やかだから食べ飽きない、今の暮らしに合ったレシピです。

今回ご紹介するのは、メインのおかずになる「鶏もも肉の角煮風」。ぜひチャレンジしてみてくださいね。

※『NHK「きょうの料理ビギナーズ」ブック ハツ江おばあちゃんの ムダなくおいしい！つくりおき』より、本記事用に一部を編集して転載

冷蔵庫にあると安心よ！あす、あさってのためのつくりおき

きょうのごはん、何にしよう……。

そんなとき、冷蔵庫に1 品あれば、ごはんづくりのハードルが下がるわね。

例えば、メインおかずのストックがあれば、サラダや汁物をつくるだけで献立が成立しちゃうでしょ。

そんなデイリーおかずのつくりおきは、だいたい2回分を目安にするのがおすすめよ。大量につくると飽きちゃうし、つくるのも大変。ごはんづくりの延長でパパッとつくれるくらいがいいの。

あす、あさってのごはんをラクにするためのつくりおきです。

鶏もも肉の角煮風

ホロリと柔らかな鶏肉が絶品です。ゆで卵も添えてボリュームおかずに。

肉を刻んでチャーハンにしてもおいしい。

材料（つくりやすい分量／約4人分）

鶏もも肉…2枚（600g）

ゆで卵（殻をむく）…4コ

A （だし…カップ1 しょうゆ…大さじ4 砂糖…大さじ3 酒…大さじ2）

練りがらし…適量

◎油



1人分360kcal 調理時間30分（冷ます時間は除く）

1 下ごしらえをする

鶏肉は余分な脂肪を除き、1枚を6等分に切る。

2 焼く

鍋（直径22cm）に油大さじ1/2を中火で熱し、鶏肉を皮を下にして入れ、約3分間焼く。返してサッと焼き、余分な脂をペーパータオルで拭き取る。

3 煮る

Aを加え、煮立ったらアクを除き、ふたをして弱めの中火で約20分間煮る。ゆで卵を加えてサッとからめる。火を止めてそのまま冷まし、時々ゆで卵の上下を返しながら味を含ませる。

4 盛りつける

食べるときにゆで卵は半分に切り、鶏肉とともに器に盛って練りがらしを添える。

保存 冷蔵庫で4～5日間

甘辛味の鶏肉おかずがあれば、みんな大喜び。

ご飯がすすむわよ～

監修

高木ハツ江（たかぎ・はつえ）

NHK「きょうの料理ビギナーズ」の講師を務めるキャラクター。ほのぼのとした語り口で、料理の基本をやさしく、わかりやすく説明する。好奇心旺盛のスーパーおばあちゃんで、さまざまなジャンルの料理に精通している。現代の暮らしに合ったビギナー向きのレシピを紹介している。

■『NHK「きょうの料理ビギナーズ」ブック ハツ江おばあちゃんの ムダなくおいしい！つくりおき』より

■料理／市瀬悦子

■撮影・木村 拓（東京料理写真）／スタイリング・久保百合子 イラスト／伊神彰宏