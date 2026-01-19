ホロリと柔らか！ ハツ江おばあちゃんのラクラクつくりおき「鶏もも肉の角煮風」
料理を多めにつくってストックする「つくりおき」。時間のあるときにつくっておけば、毎日のごはんづくりがぐんとラクになります。
ハツ江おばあちゃんが教えるつくりおきは、ビギナーでも簡単にできるものばかり。ほどよい量で味も軽やかだから食べ飽きない、今の暮らしに合ったレシピです。
今回ご紹介するのは、メインのおかずになる「鶏もも肉の角煮風」。ぜひチャレンジしてみてくださいね。
※『NHK「きょうの料理ビギナーズ」ブック ハツ江おばあちゃんの ムダなくおいしい！つくりおき』より、本記事用に一部を編集して転載
あす、あさってのためのつくりおき
きょうのごはん、何にしよう……。
そんなとき、冷蔵庫に1 品あれば、ごはんづくりのハードルが下がるわね。
例えば、メインおかずのストックがあれば、サラダや汁物をつくるだけで献立が成立しちゃうでしょ。
そんなデイリーおかずのつくりおきは、だいたい2回分を目安にするのがおすすめよ。大量につくると飽きちゃうし、つくるのも大変。ごはんづくりの延長でパパッとつくれるくらいがいいの。
あす、あさってのごはんをラクにするためのつくりおきです。
鶏もも肉の角煮風
鶏もも肉の角煮風
ホロリと柔らかな鶏肉が絶品です。ゆで卵も添えてボリュームおかずに。
肉を刻んでチャーハンにしてもおいしい。
鶏もも肉…2枚（600g）
ゆで卵（殻をむく）…4コ
A （だし…カップ1 しょうゆ…大さじ4 砂糖…大さじ3 酒…大さじ2）
練りがらし…適量
◎油
1人分360kcal 調理時間30分（冷ます時間は除く）
1 下ごしらえをする
鶏肉は余分な脂肪を除き、1枚を6等分に切る。
2 焼く
鍋（直径22cm）に油大さじ1/2を中火で熱し、鶏肉を皮を下にして入れ、約3分間焼く。返してサッと焼き、余分な脂をペーパータオルで拭き取る。
3 煮る
Aを加え、煮立ったらアクを除き、ふたをして弱めの中火で約20分間煮る。ゆで卵を加えてサッとからめる。火を止めてそのまま冷まし、時々ゆで卵の上下を返しながら味を含ませる。
4 盛りつける
食べるときにゆで卵は半分に切り、鶏肉とともに器に盛って練りがらしを添える。
甘辛味の鶏肉おかずがあれば、みんな大喜び。
ご飯がすすむわよ～
高木ハツ江（たかぎ・はつえ）
NHK「きょうの料理ビギナーズ」の講師を務めるキャラクター。ほのぼのとした語り口で、料理の基本をやさしく、わかりやすく説明する。好奇心旺盛のスーパーおばあちゃんで、さまざまなジャンルの料理に精通している。現代の暮らしに合ったビギナー向きのレシピを紹介している。
■『NHK「きょうの料理ビギナーズ」ブック ハツ江おばあちゃんの ムダなくおいしい！つくりおき』より
