関メディ・井戸伸年総監督が伝授…“ステップ力”高める「押し込みドリル」

バッティングで「強い打球を飛ばせない」と悩む選手は多い。原因の一つに、ステップした足の”踏み込む力”が弱いことが挙げられる。ヤングとポニーの2リーグで全国制覇を果たすなど、中学硬式野球の強豪として知られる「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、強い踏み込みを生むドリルを紹介している。

打者が投手側の前足を上げてタイミングを取る際、膝が伸びて頭の位置がブレると、力が逃げて強い打球を飛ばせない。井戸総監督は、構えからテークバックで作った体勢を維持するために、「前足側の股関節を締めていく」動作を重視する。頭の位置をキープして股関節を締め、強く踏み込んでいく。その反発力を利用することでスイングに力が生まれ、打球は飛んでいく。

この感覚を養うために推奨するのが、パートナーに体を押してもらうドリルだ。2人1組となり、打者はバットを持たずに構える。右打者の場合、パートナーは打者の左肩と左股関節部分を手で触れて押し込み、負荷をかける。打者はその負荷に耐えながら、強く左足を踏み込ませていく。強い抵抗に対して踏み込むことで、鋭いステップの感覚を体に覚え込ませる。

注意点は、ステップする足を地面に優しく置かないこと。踏み込みが弱いと体重が十分に前足に乗らず、後ろ足が軸の回転になってしまう。強く踏み込んで地面からの反発をもらうことで、パワーを逃すことなくボールに伝えられる。

このドリルは「相当キツい」ため、最初は体勢を維持するだけでも大変かもしれない。しかし、井戸総監督は「習慣化していくことが大事」と力を込める。まずは10回を1セットとし、無理のない範囲で継続したい。意識して行っていた動作が無意識にできるようになれば、打席でのパフォーマンスは確実に向上するはずだ。（First-Pitch編集部）