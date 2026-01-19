「観光客が来れば来るほど赤字」だった宮島が一人100円の「訪問税」を導入できたワケ…広島県廿日市「20年越しの苦闘」

490万人が訪れる宮島が始めた「訪問税」

2026年は年明け早々、日本列島を寒波が襲い各地で雪が降り積もった。今年で世界遺産登録から30年の節目となる広島・厳島神社（広島県廿日市市）も見事な雪化粧となり、初詣客の気持ちを昂らせていた。

そんな厳島神社がある宮島に足を踏み入れる際、税金を徴収されることをご存知だろうか。廿日市市が2023年10月、全国に先駆けて打ち出した「宮島訪問税」と呼ばれる税金の仕組みである。これは、観光地における新たな財源確保のモデルケースとして、多くの自治体から注目を集めている。

徴収方法はシンプルだ。一般の人々が宮島へ渡る場合、通常、本土側の宮島口からフェリーに乗船する。そのチケット料金に訪問税の100円が上乗せされている。券売機や改札口付近などにその旨は明示されているものの、例えば、交通系ICカードを使用して乗船すれば、徴収に気付かないことの方が多いかもしれない。

訪問税は観光に影響が出ているのか。廿日市市のデータによると、2023年の宮島への来島者数は465万2252人を記録し、訪問税導入後の10月〜12月も前年比で大きく伸長した。導入前の懸念を覆し、コロナ禍前の2019年（465万7343人）とほぼ同水準まで回復したのである。

そして2024年は485万4369人、2025年は490万人超えの見込みと、過去最高を更新し続けている。税の負担が観光客の足を遠のかせるどころか、税収を観光インフラの充実などに充てることで、より魅力的な観光地として評価される好循環が生まれつつある。

導入から2年3カ月が経過した今、この取り組みはどのような成果をもたらし、何が課題として浮かび上がってきたのか。宮島訪問税の実現を推進した廿日市市・松本太郎市長への単独インタビューを通じて、その全貌を追った。

20年以上も前から検討を進めていた

宮島が来島者に対する税徴収を検討し始めたのは、実に20年以上も前のこと。廿日市市に編入合併される2005年以前、宮島町が「入島税」という形で構想したことを皮切りに、その後も2008年、2015年と複数回にわたって検討会が設置された。しかしながら、いずれも実現には至らなかった。それでも諦めることはなく、2023年、ついに法定外普通税として宮島訪問税の導入にこぎつけたのである。

この訪問税の目的は、端的に言えば、観光客の急増に伴う行政サービスの維持、向上にある。

宮島への来島者数を振り返ると、その深刻さが浮かび上がる。1996年に世界遺産に登録された厳島神社を擁する宮島は着実に観光客を増やし続けた。2000年代後半は年間300万人以上をキープし、2012年に初の400万人を突破。とりわけ訪日外国人の急増に伴い、コロナ禍前の2019年には約465万人に達し、ピークを迎えた。

毎年これだけの観光客が訪れる一方で、深刻な問題が顕在化していた。ゴミの増加、トイレの維持管理、本土側の宮島口での交通渋滞──。観光客の増加に比例して行政コストは膨らみ続けた。

特にゴミ問題は深刻だった。道端などへのポイ捨て、あるいはゴミ箱からあふれ出たゴミは環境に悪影響を及ぼすだけでなく、島内に生息する鹿が食べてしまう。ビニール等が混ざっているため、鹿が病気になるなどして死ぬケースも発生していた。また、長年の課題だったトイレ不足に対応すべく、2019年8月に島の中心部に設置された「TOTO宮島おもてなしトイレ」は、30分に1回のペースで清掃を行わなければならず、人件費は増大する一方だった。

さらに宮島口側の国道2号線は元々ぜい弱な道路だったため、ハイシーズンになると渋滞で地元住民の生活にも支障をきたしていた。このように観光客に端を発する課題は枚挙にいとまがなかった。

人気観光地が抱える財政構造の矛盾

しかし、より根深い問題は財政構造にあった。観光客が増えてモノが売れても、消費税などの主要な税収は国に入り、基礎自治体である廿日市市にはほとんど還元されない。松本市長は「観光客が来れば来るほど赤字」という実態を指摘する。

「観光客がたくさん来て税収が増えるでしょうとよく言われるのですが、ほとんどが国税なんですよね。基本的には自治体にお金が入ってくるよりも、出ていくばかりです」

観光振興は国策として推進されているにもかかわらず、その恩恵を受けるのは国であり、現場を支える自治体は上述したような観光客対応のための負担ばかりが増えるという矛盾が起きている。自治体に入る税収は固定資産税程度で、新たな事業者が進出しない限り増えることはない。

実は、ここには日本の地方税財政システムが関わっている。このシステムは、全国どこでも同じ税負担で同じ水準の行政サービスを受けられるよう設計されており、標準税率での「法定税」と「地方交付税」によって自治体の財源が保障される仕組みだ。

しかし、この財源保障の対象はあくまで一般住民の「全国標準の行政サービス」。宮島のように、島民人口約1400人に対して年間490万人もの来訪者が押し寄せる極端な状況による行政サービスの増大は、財源保障の枠外なのである。地方交付税も来訪者の多さを考慮する仕組みにはなっていない。

法定外税という選択肢

こうした状況に対応するため、地方自治体には「地方独自課税」という手段が認められている。これには2種類ある。一つは「超過課税」で、既存の税金の税率を他の自治体より引き上げること。もう一つが「法定外税」で、まったく新しい税金を条例で創設することだ。

宮島の場合、超過課税では筋が通らない。既存の法定税の増税では納税者は基本的に住民となり、観光客に負担を求めることができない。観光客が引き起こした行政コストを、すべて住民のみに負担させることになってしまう。

従って選択肢は法定外税となるのだが、ここでおよそ20年間にわたり立ちはだかっていた壁がある。それは「課税の根拠をどう説明するか」という問題だった。

当初、市が検討していたのは「入島税」だった。しかし、島に入る行為そのものに課税するこの方式には、致命的な欠陥があった。地元住民も対象となってしまうのだ。

一般的に地方税の課税根拠として語られるのは「応益課税」、つまり、行政サービスから利益を受けているのだから税を負担すべきという考え方である。しかし、この理論では、「すべての人を等しく扱うのが税の公平」という原則が導かれてしまう。宮島を訪れるすべての人が観光サービスから利益を受けるのだから、住民も観光客も等しく課税すべきだ、という論理になる。

当然のように、住民の反発は強く、議論は長年にわたり膠着状態に陥っていた。総務省も前例主義の立場から、住民を課税対象から除外することを認めなかった。

「原因者課税」との出会い

転機が訪れたのは2020年1月、松本氏が市長に就任した2カ月後のことだ。複数の専門家を訪ね歩く中で、神奈川大学の青木宗明教授と出会った。青木教授が提唱していたのが「原因者課税」という考え方だった。

この理論は、従来の応益課税とは根本的に異なるアプローチで、行政サービスから受ける利益ではなく、行政サービスを増大させている「原因」に着目する。そして重要なのは、すべての人を等しく扱うのではなく、「真の原因者」を厳格に識別して課税するという点である。

この論理を宮島に当てはめると、極めて明快な結論が導かれる。住民は日常生活を送っているだけで、行政サービス増大の原因者ではない。一方、年間約490万人の来島者こそが、ゴミ処理、トイレ清掃、交通対策といった行政サービスを増大させている真の原因者である。従って、来島者のみに課税し、住民は非課税とすることが論理的に正しい。

この理論は、長きにわたって実現を阻んできた壁を一気に突破した。総務省の前例主義に縛られていた議論に、新たな突破口を開いたのである。

現に、訪問税の課税対象外は、「宮島町の区域の住民」「宮島町の区域内にある事務所・事業所に通勤する者」「宮島町の区域内にある学校に通学する者」となっている。なお、これらに該当する人たちは課税対象外証明書の交付を受けて、フェリーなどに乗船する時に提示すればいい。

税金の使途を限定しない理由

もう一つの重要な転換が、税の種類を「目的税」ではなく「普通税」としたことだ。

法定外税には2種類ある。使途を特定の目的に限定する「法定外目的税」と、使途に制限のない「法定外普通税」だ。例えば、東京都や京都市、福岡市などが設ける「宿泊税」は前者、つまり目的税として設計されている。

しかし青木教授は、宿泊税を目的税としているのは「理屈に合わない過誤」だと指摘する。なぜなら、観光客が増やすのは観光に特化したサービスではなく、ゴミ処理、上下水道、救急医療といった一般的な行政サービス全般だからだ。ならば税収の使途を観光振興や環境保全だけに限定する方がむしろ不自然であり、課税の論理が破綻してしまう。

宮島訪問税が普通税として設計されたのは、まさにこの論理に基づいている。来島者による行政サービスの増大は多岐にわたるため、使途を限定せず、景観整備、ゴミ対策、トイレ維持管理など、あらゆる行政目的に充当できるようにしたのである。

ただし、国の理解を得る道のりは平坦ではなかった。市長就任の挨拶で総務省を訪れた松本市長に対し、担当者の反応は冷ややかだったという。前例のないスキームへの警戒感は強く、訴訟リスクまで指摘された。それでも、折しも全国的にオーバーツーリズムが問題化していた時期でもあり、国としても何らかの対策が必要という認識はあった。粘り強い説明と交渉の末、ようやく理解が得られることとなった。

＊ ＊ ＊

つづく後編記事〈宮島「訪問税」導入も年間4億円では足りない…沖縄竹富島も続いた「オーバーツーリズム対策」の意義と限界〉では、徴収する税額を100円とした経緯や、訪問税の経済効果、他自治体への波及事例などをお伝えする。

【つづきを読む】宮島「訪問税」導入も年間4億円では足りない…沖縄竹富島も続いた「オーバーツーリズム対策」の意義と限界