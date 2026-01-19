日本の「特殊な人工芝」でスポーツ少年たちの微細骨折が相次ぐ…異常な現状を変える「次世代人工芝」の開発されるまで

長期化してきた天候不順、芝を管理するキーパーの人材不足などにより、天然芝から人工芝への移行が進み始めている。

サッカー場や野球場あるいはゴルフ場といった競技場のフィールドには、草香る緑鮮やかな天然芝が敷かれていることが理想。しかし、年々、天然芝の育成管理が容易ではなくなってきていて、必然的に人工芝の必要性が高まっているのだ。

もちろん、人工芝にも問題点がないわけではない。

長らく人工芝の開発に取り組んできたISP環境開発株式会社の岡粼健伍代表取締役に人工芝をとりまく現状と次世代人工芝について訊いた。

天然素材を使った人工芝の開発

ーーそもそも岡崎さんが人工芝の開発に取り組まれるようになったきっかけは何だったのでしょう？

十数年前、私は、ヨーロッパの人工芝販売の代理店業務を行っていました。けれども、人工芝販売に携わるうちに、日本が抱える人工芝のさまざまな問題点に気づき始めたんですね。コンクリートやアスファルトでつくられる人工芝を支える路盤の問題、アスリートの骨折問題、健康被害、価格の問題…。そこにあるのは問題点と矛盾ばかりでした。

それで、2015年、健康に優しい次世代人工芝の開発にとりかかり始めたんです。ほどなくわかってきたのは、世界の中でも日本だけが特殊な人工芝環境を推し進めているということでした。

まず、日本国内の競技場の路盤、つまり芝の土台に当たる部分が日本ではコンクリートやアスファルトがいいとされていた。それによって少年やアスリートが微細骨折などのケガをしているにもかかわらず、です。

それで私は、天然芝にとって代わる天然素材を使った人工芝はできないかと、10年ほど前から開発を始めたんです。

たどり着いたのは、ヒノキとスギとマツの樹皮を使った天然の充填剤でした。たとえば、ヒノキは伐採したのちにもその品質を上げていく性質を持っていたりする。この3つの樹木をうまくブレンドして使ったらいいグラウンドができるのではと試行錯誤の末、「ディーレイチップ」という製品を開発しました。

選手をケガから守る充填剤

ーーそれまでの人工芝の充填剤には何が使われていたのでしょうか。

いま現在も国内の人工芝競技場のほとんどが再生ゴムチップ充填剤を使用しています。たしかに、衝撃吸収、コスト面では優れているんですが、蓄熱し、異臭があり、静電気も発生する。粉末化したゴムチップを吸い込むことでアスリートに与える悪影響もある。さらには雨によるゴムの流失による環境問題など実に多くの問題点を抱えています。

それで、夏場の温度上昇をやわらげ、身体への負担が少なくケガが減り、身体にも環境にも負荷の少ない天然素材の環境芝「デーレイチップ」を開発したんです。

ーーアスファルトのどこに問題があるのでしょうか。

整骨院の先生から、「人工芝でサッカーをやっている生徒に微細骨折が多いんですが、なぜですか」と訊かれたんですね。大きな骨が折れるとかではなく、小さい骨が骨折しやすくなるというのは、わかってはいたんです。どうもアスファルトで路盤をつくると衝撃波の方向が一定になって微細骨折しやすいということらしいんです。砕石であれば、ほんの微かに動くので力の方向が分散する。ドイツでは、昨年7月からアスファルトの路盤は全面禁止になりました。

ーーそんな中で理想の優れた人工芝にたどり着いたわけですから、誰もがとびつきそうですが。

はい、世界のどこにも負けない充填剤ができた、と

思ったんですが、実際にはまったく売れませんでした。スポーツ競技団体や学校に売り込みに行っても、すでに他の業者が入っていてまるで相手にされなかったんです。

それで、とりあえず一般家庭に営業して、庭用として売り始めたんです。そうしたら、すごく評判になって口コミでどんどん広がり始めた。そりゃそうですよね、競技用の人工芝なんで感触も抜群にいいし、天然芝のように見えるわけで。

そうした中、第一号として手をあげてくれたのが四条畷市運動公園でした。サッカー場、野球場といったスポーツ施設をやることが目標でしたから、大きな競技場での採用は本当に嬉しかった。運動公園のお披露目には、Jリーグの選手も来てくれたんですけど、彼らは最初、「え、これ人工芝なんですか」って、人工芝だと気が付かなかったほどでした。ボールの動きが天然芝とほとんど変わらないからわからなかったんですね。それで、一気に知名度が上がり、東京ヴェルディのディレクターも来てくれたりして、採用していただいたりしたんです。

岡崎健吾

1959年岡山県倉敷市生まれ。岡山県立津山高専在学中に喫茶店運営を皮切りに販促品の企画販売、財界業界紙記者などさまざまな職業を経て「IPSコーポレーション」を立ち上げる。人材派遣業、運送業をはじめ、ゴルフ場、ゴルフショップ、ホテル、レストラン経営などで県内有数の企業に。2015年、すべての事業を縮小し、人工芝の研究開発、販売をおこなう「IPS環境開発」をスタートさせる。現在、「maniwacゴルフチャンネル」（FM岡山ほか）に毎週レギュラー出演中。ゴルフのみならず、社会問題にも舌鋒鋭く切り込むトークが好評。

