鳥取県よりも店舗が少ない「日本最大の飲食チェーン空白県」があった！「明治維新の英雄」を輩出、有名観光地もある「意外な県名」

外食産業「未開の地」

外食産業が息を吹き返している。

2019年には約26兆3000億円だった市場規模もコロナ禍となった2020年は約18兆2000億円に縮小。さらに2021年には約16兆9000万円まで減退を余儀なくされた。一方、パンデミック収束後は右肩上がりに成長を続け、2024年には約34兆3000億円を記録。物価高騰の影響はあるものの2025年は前年を上回る約35兆7000億円を見込む調査結果が公表されている。

しかし、そんな好調を続ける外食産業のなかでも「未開の地」として度々話題にあがるエリアがある。それが鳥取県だ。経済誌記者が語る。

「同県が注目を集めたのがスターバックスの出店です。すでに全国に多数展開していたスタバだったが、長く鳥取県のみ未進出期間が続いていた。当時の平井伸治知事も『鳥取にはスタバがないが、日本一の砂場（鳥取砂丘）がある』と説明。この発言をきっかけに地元ローカル店の『スナバ珈琲』なるものまで登場した。だが、2015年には念願となる鳥取1号店が出店。オープン初日には約1000人が行列を作るなど大騒動となりました。この一件で鳥取県が『チェーン店がない県』として認知されるようになりました」

鳥取県の総人口は都道府県で最下位の約53万人。人口が少なければ需要は見込めず、各大手飲食店が出店をためらうのも納得だ。

「日本最大のチェーン店空白県」の地名

しかし、実はそんな鳥取県以上の「日本最大のチェーン店空白県」と呼ばれる場所がある。四国・高知県だ。総人口は鳥取県よりも12万人も多い約65万人だが、森林率は全国1位の84％で、人口密度は北海道、岩手、秋田に次ぎ、全国44位に位置している。

「高知県は全国に1000店舗以上ある『サイゼリヤ』や、有名居酒屋チェーン『鳥貴族』も未進出。ファミリーレストランでは『デニーズ』『ロイヤルホスト』『ジョナサン』『和食さと』『ジョリーパスタ』の店舗もなく、さらに『ピザーラ』『PRONTO』『上島珈琲店』『やよい軒』『日高屋』『幸楽苑』といった首都圏エリアではお馴染みの飲食チェーンの未踏の地となっている。コンビニでは『ミニストップ』も出店していません。高知県民のなかには、首都圏へ旅行した際に記念として『鳥貴族』で食事をするという人も多くいるくらいです」（地元紙記者）

なぜ高知は「チェーン店不毛の地」なのか。理由に挙げられるのが物流面と人材確保だ。消費経済アナリストの渡辺広明氏が説明する。

「高知県は四国のなかでも最も本州から離れた位置にあり、チェーン店が必要とする高度な物流ルートの確保が難しい。そうなるとコストをかけて新たな物流網を作らなければいけない必要が出てきます。『サイゼリヤ』や『日高屋』などの効率化を行うことでコストを抑えるチェーン店にとってみれば、高知県に進出するということ自体が経営スタイルと真逆の方法となり、強みが生かせなくなってしまう。

もう一つは人口問題です。面積が広く、人口密度が低い高知県は需要を見込みづらい。特に大手チェーン店は利益率を重視する傾向があるだけに、二の足を踏みやすくなります」

都市部以上の未来都市になる可能性も…

さらに拍車をかけるのが人手不足だ。

「今、都市部の飲食チェーンの頼みの綱となっているのが外国人スタッフです。しかし、高知県で同様に人材確保できるかは不透明。各企業が進出に後ろ向きになるのは分かります。一方で人材不足は今後、全国的に発生する問題であり、大手チェーンもAIなどの最新技術を活用し、より少ない人数で店を回せるオペレーションが求められていく。

そういう面で言えば、実験的に高知県に首都圏にもないほどの未来型のチェーン店舗が誕生する可能性は大いにあります。むしろチェーン店に希少価値があるエリアとして、高知県にはビジネスチャンスがあるという見方もできる」（同前）

昨年には「ドン・キホーテ」が最後の空白県となっていた高知県に初進出し「天丼てんや」の１号店も開店。今年2月には「東横INN」がオープン予定など、大手チェーン店進出の足音が聞こえ始めている高知。チェーン店業界の救世主となるハイテク店舗の登場と合わせて、「日本最大の空白県」という現状を覆せるだろうか。

一方、高知県はミニストップを除く大手コンビニが続々と参入。他府県同様にシェア争いで火花を散らしている。そんななか、県民から熱烈な支持を受けるローカル店舗がある。

